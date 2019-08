Začeli z odkrivanjem grobišča Jama pod Macesnovo gorico

30.8.2019 | 20:00

Kočevska Komunala je izbrani izvajalec del.

Kočevje - V okviru programa komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč so v Kočevskem Rogu iz grobišča Jama pod Macesnovo gorico začeli odstranjevati naminirano skalovje in pripravljati teren za arheologe.

Terenske raziskave dr. Mitje Ferenca s študenti v letu 2004 so v vrtači pred breznom namreč razkrile množico predmetov, ki so verjetno pripadali tam umorjenim slovenskim vojnim ujetnikom. Te ugotovitve so potrdile nadaljnje arheološke raziskave in terenski pregledi pod vodstvom dr. Uroša Koširja. Po podatkih popisov je bilo po nepopolnih podatkih v Kočevskem Rogu umorjenih več kot 1.500 Slovencev.

Po potrditvi programa komisije za tekoče leto na vladi je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo po besedah predsednika komisije Jožeta Dežmana izvedlo razpis in za izvedbo projekta izbralo Komunalo Kočevje. Ta je v avgustu začela pripravljalna dela, po poseku drevja pa so prejšnji teden začeli odstranjevati nasuti material.

"V letošnjem letu bodo odstranili okoli 800 kubičnih metrov miniranega kamenja, zavarovali brežine in pripravili dostop za arheologe. Iz odstranjenega kamenja bodo uredili delovno ploščad za arheologe," je dejal. Nato bodo pripravili razpis za arheologe, ki bodo izkopali posmrtne ostanke in jih analizirali. Dežman predvideva, da se bo to zgodilo v letu 2020. Kot je omenil, je treba priti do posmrtnih ostankov umorjenih, a nihče ne ve, kako globoko. V tem breznu naj bi med povojnimi poboji zakopali predvsem Slovence.

Grobišče je sicer minirano in zasuto z več sto kubičnih metrov kamnine. Zadnje miniranje je bilo po Dežmanovih navedbah domnevno v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Po sporazumu o sodelovanju vlade in ljubljanske mestne občine naj bi še letos določili lokacijo za posmrtne ostanke žrtev prikritih morišč in grobišč na ljubljanskih Žalah.

V obravnavi je sicer še okoli 150 možnih novih lokacij prikritih morišč in grobišč, vseh po državi prikritih grobišč je okoli 750.

L. M., foto: dr. Andrej Mihevc