Anina življenjska želja izpolnjena - ima svojo cvetličarno

31.8.2019 | 15:00

Ana Bregar že veselo dela v novih in lepo urejenih prostorih cvetličarne Miklavčič.

Dobra ponudba in dobra lokacija nove cvetličarne ob regionalni cesti tik pred Šentjernejem, tako da se v teh dneh mnogi ustavijo v njej.

Ana Bregar z očetom Janezom Miklavčičem, s katerim imata še dosti načrtov.

Pri njih se dobijo tudi sadike rož in zelenjave - še več, ko bo zadaj postavljen šotor.

Gorenja Brezovica - Vrtnarstvo in cvetličarna Miklavčič iz Gorenje Brezovice v šentjernejski občini delujeta že 26 let. S trdim delom in vztrajnostjo se je družinsko podjetje dobro razvijalo in širilo.

Te dni se veselijo pomembne pridobitve, nove Cvetličarne Miklavčič, ki so jo ob regionalni cesti proti Šentjerneju nedavno slovesno odprli v okviru Jernejevega. Vodi jo hčerka Ana Bregar, ki si je to želela, že odkar je leta 2008 uspešno zaključila srednjo šolo in se izučila za cvetličarko in vrtnarko ter se zaposlila doma.

Trak na otvoritvi so prerezali prav vsi člani Miklavčičeve družine: oče Janez, mama Jožica, sin Matej in hči Ana Bregar, ki so bili prijetno presenečeni tako velikega obiska. Pohvalnih besed o uspešnem družinskem podjetju je bil tudi šentjernejski župan Radko Luzar.

Cvetličarna, ki se nahaja v spodnjih prostorih - zgoraj je stanovanje - ponuja pestro ponudbo rezanega cvetja, lončnic, cvetličnih loncev, darilnega programa, žalnega programa, čestitk, ipd. Že sedaj se da pri njih dobiti tudi razne sadike cvetja in zelenjave, saj jih še vedno pridno gojijo na prvotni lokaciji doma, a ta ponudba bo večja in boljša, ko bodo za cvetličarno postavili pokrit šotor. To načrtuje še letos do 1. novembra, sicer pa zagotovo spomladi.

Kot pove oče Janez Miklavčič, bodo tako lahko stranke na enem mestu dobile sadike cvetja in zelenjave, zemljo, korita, gnojila, itd. Na domačiji bo ostala le še pridelava, torej gojenje in proizvodnja.

V cvetličarni, ki je prinesla tudi novo delovno mesto - poleg Ane tu dela še Barbara Strnad - zavijajo darila, tudi če jih stranke kupijo drugje, na voljo je program Hiše daril z boni, pripravljajo šopke in aranžmaje za poroke in druge slovesnosti, kot žalne vence, ikebane, ipd. Že zdaj imajo v ponudbi darila, ki so povezana s šentjernejsko dolino, v načrtu jih je še več.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija