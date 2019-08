Z znanjem v širni svet

31.8.2019 | 11:05

Skupinska fotografija učencev z mentoricama in ravnateljem šole.

Rado Kostrevc

Trebnje - Devet učencev in učenk trebanjske osnovne šole se je junija vrnilo iz Pekinga, kjer so se udeležili mednarodnega tekmovanja World Scholar's Cup, po slovensko svetovni pokal učenjakov, na katerem so dosegli zavidljive rezultate. Ena ekipa je celo zbrala dovolj točk, da lahko nastopi na novembrskem tekmovanju na elitni ameriški univerzi Yale.

Na trebanjski osnovni šoli so zelo ponosni na dosežke njihovih učencev in učenk. Tekmovanje v Pekingu je potekalo v angleščini, večina finalistov pa je prišla ali iz mednarodnih šol ali iz šol v angleško govorečih državah, zato ima uspeh še toliko večjo težo. Ravnatelj šole Rado Kostrevc je v četrtek v prostorih knjižnice še enkrat vsem čestital in jim ob tej priložnosti podelil tudi simbolično darilo.

V Trebnjem so se lani prvič odločili, da nastopijo na omenjenem tekmovanju in letos so zgodbo ponovili. Odskočna deska za nastop na svetovni ravni je bilo kvalifikacijsko tekmovanje na začetku leta v Ljubljani, kjer si je pravico do finalnega nastopa priborilo kar nekaj šol. A to ne pomeni, da bodo kvalificirane ekipe tam tudi nastopile, saj morajo same kriti vse stroške nastopa. Poleg šole in domače občine so denar prispevali tudi starši otrok.

»Na šoli podpiramo takšna tekmovanja, kajti so nekoliko drugačna od teh, ki jih poznamo pri nas. Zahtevajo dobro znanje angleščine, bogat besedni zaklad, hitro razmišljanje, povezovanje in sklepanje ter še marsikaj drugega,« pravi ravnatelj trebanjske osnovne šole.

Dekleta in fantje so se na tekmovanje pripravljali pod vodstvom mentoric Saše Bedene, Mance Lipoglavšek in Nataše Hribar. Preštudirati so morali kar precej gradiva z različnih področij. »Teme so zelo zanimive. Segajo od ekologije, segrevanja ozračja, do genetike. To so teme, s katerimi se bodo otroci verjetno v prihodnosti vsebinsko ukvarjali,« meni Kostrevc.

Alina Gričar pravi, da se je naučila ogromno novih stvari, Peking pa ji bo za vedno ostal v prijetnem spominu. »Ljudje tam so zelo zanimivi. Verjetno še nikoli niso videli ljudi, kot smo mi, kajti gledali so nas z velikim začudenjem in vsi so se želeli slikati z nami. V mestu je precejšnja gneča, povsem drugače je kot pri nas,« še dodaja bodoča devetošolka.

Ravnatelj se je staršem zahvalil za razumevanje in vso podporo. Upa, da bodo tudi letos s skupnimi močmi zbrali dovolj denarja, da bodo pokrili stroške za odhod ekipe v Ameriko. Če bi se kdo kasneje od njih odločil za študij na univerzi Yale, bi imel dobro izhodišče za pridobitev kakšne štipendije.

Besedilo in fotografije: R. N.

