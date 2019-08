Na žalni seji so se poklonili gasilcu in dobrotniku Franzu Kropetu

31.8.2019 | 08:00

V metliškem gasilskem domu so se z minuto molka poklonili Franzu Kropetu.

Metlika - Včeraj zvečer so se v tukajšnjem gasilskem domu na žalni seji poklonili častnemu članu Prostovoljnega gasilskega društva Metlika in častnemu metliškemu občanu Franzu Kropetu, gasilcu in dobrotniku. O njem so spregovorili častni predsednik PGD Metlika Stanislav Bajuk, metliški župan Darko Zevnik in predsednik PGD Metlika Amir Mehadžić.

Franz Krope, po rodu Mariborčan, je po težki bolezni v 86. letu starosti minuli teden umrl v Kölnu, kjer je imel družino in uspešno podjetje. Preko PGD Razvanje se je s Kropetom leta 1998 spoznal takratni poveljnik PGD Metlika Pavel Lipej. Že naslednje leto je Krope metliškim gasilcem podaril gasilsko avtolestev, pozneje pa jim je pomagal pri menjavi še treh sodobnejših in novejših avtolestev. A ne le metliškim, pomagal je tudi mnogim slovenskim in hrvaškim gasilcem, cenjen pa je bil tudi med nemškimi gasilci.

Kot so poudarili govorniki, je bilo čast poznati človeka, kakršen je bil Franz Krope, ki kljub velikim uspehom ni nikoli pozabil, od kod prihaja. Vsi so upali, da se bo udeležil letošnjih gasilskih jubilejev, ki jih bodo čez teden dni praznovali v Metliki, a je izgubil bitko z boleznijo. Ker pa tudi sam ni vedel, ali bo lahko prišel, je lani, ko so metliški gasilci prevzeli novo gasilsko vozilo, podaril PGD Metlika obnovljeno gasilsko čelado, ki so ji v gasilskem domu namenili častno mesto.

Žalna knjiga bo v metliškem gasilskem domu odprta do nedelje.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

