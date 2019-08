Ni mogel domov

31.8.2019 | 07:55

Sinoči ob 21.59 so se občanu v naselju Brezovska Gora, občina Krško, zaklenila vhodna stanovanjska vrata. Gasilci PGE Krško so v hišo vstopili skozi odprto okno in tako odprli vhodna vrata.

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v naselju Ždinja vas v občini Novo mesto, da je zaradi nujnih del na vrtini, uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov.

Kostak Krško obvešča, da bodo danes izvedli popolno zaporo lokalne ceste LC 191071 Stolovnik – Raztez – Dobrava, zaradi preplastitve vozišča.