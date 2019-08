Novo mesto Vesni Lemaić

31.8.2019 | 09:20

Vesna Lemaić (Vir: Ema Koncilija)

Novo mesto - Prejemnica nagrade novo mesto za najboljšo zbirko kratke proze lanskega leta je Vesna Lemaić za zbirko Dobrodošli, ki je izšla pri Cankarjevi založbi.

"Vesna Lemaić je kratke zgodbe svoje zbirke zbrala pod naslovom, ki sicer sugerira dobrodošlico drugemu, vendar zbirka preigrava vso dvoumnost njenih možnih gest in pomenov. Kdo vse je lahko drugi, od katerega se že zaradi te vloge, v katero je postavljen, pričakuje podreditev? Največkrat so to ženske, a ne izključno, so begunke in begunci, včasih turistične delavke in turisti, včasih živali, včasih pa je pogledu izpostavljena tudi sama pripovedovalka, ki začne tako sebe in svoje geste presojati z očmi drugega. Situacije vseh vpletenih, posamezne zgodbe in hkrati celota zbirke ustvarjajo nenehna premeščanja 'vlog' iz cone 'mi' v cono 'drugi' in obratno. Turizem kot vendarle prostovoljna in začasna premestitev se v zbirki tesno prepleta z drugačno, temačnejšo izkušnjo tujega prostora - emigracijo, ki je tu predstavljena skozi perspektivo prostovoljcev," je zapisala žirija v sestavi Matej Bogataj, Ana Geršak (predsednica), Vanesa Matajc in Žiga Rus, ki so člani Društva slovenskih literarnih kritikov, enega od partnerjev festivala Novo mesto short.

Žirija je vrednost zmagovalne zbirke prepoznala tudi v tem, da kljub angažmaju pripovedovalke slednja dogajanja ne idealizira, temveč do njega vzpostavi kritično distanco, podkrepljeno s podoživljanjem in empatijo, s katerima reflektira tanko mejo med pokroviteljstvom in sočutjem. Močna točka zbirke je, da se ne odloči za eno ali drugo pot, temveč obstane vmes: z zavedanjem o storjenem, ki se ga ne da več spremeniti, a niti povsem sprejeti, so sporočili z založbe Goga.

In še: "Kratke in krajše zgodbe Vesne Lemaić pustijo, da spregovorijo situacije: takrat zarežejo z bolečo ironijo doživetega. Ostane samo skupno človeško in včasih preveč človeško."

Vrednost nagrade, za katero so bili nominirani tudi Miha Mazzini s Pohlepom, Andrej Tomažin z Anonimno tehnologijo in Andrej Blatnik z Ugrizi, je 2000 evrov bruto. Nagrado so podelili v sklopu festivala kratke zgodbe Novo mesto short, ki ga organizira založba Goga.

Vesna Lemaić (1981) je doslej objavila večkrat nagrajene Popularne zgodbe (Cankarjeva založba, 2008), lezbično akcijsko antiutopijo Odlagališče (Cankarjeva založba, 2010) in roman Kokoška in ptiči (Škuc - Lambda, 2014).

B. B.