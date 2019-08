Lovil migrante, ki so ukradli avto

31.8.2019 | 12:50

Za migranti je v avtu ostalo nekaj stvari. (Foto: B. M.)

Prečna - Minulo noč je stanovalce družinske hiše v naselju Prečna na obrobju Novega mesta vznemirilo škripanje peska pod oknom. »Stopila sem na balkon, a nisem videla nikogar, sem pa malo kasneje slišala, kako pri Temenici nekdo zapira vrata avtomobila,« pripoveduje stanovalka hiše, ki je nekaj trenutkov za tem opazila, da pred hišo ni avtomobila enega od njenih sinov.

»Eden od sinov se je v trenutku oblekel, skočil v svojega golfa in se odpeljal za ljudmi, ki so se z bratovim cliom odpeljali proti Novemu mestu. Dohitel jih je pri viaduktu Bezgavec, kjer jim je začel trobiti in jih skušal prisiliti, da bi avto ustavili. Na avtobusnem postajališču pri Harvey Normanu na Ljubljanski cesti so res ustavil, poskakali iz avta in se razbežali,« pripoveduje krajanka Prečne.

Kmalu za tem so na kraj prišli policisti in začeli iskati ubežnike. Gre za pet ali šest oseb, najverjetneje migrantov, saj je za njimi med drugim ostala spalna vreča. Odvzeto motorno vozilo so policisti zasegli za potrebe zavarovanja in zbiranja dokazov.

B. B.

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni miha Kako so pa vžgali avto? A morda s ključi, ki so bili v avtu?