Rast se umirja, a Goletova ostaja optimistična

31.8.2019 | 17:30

Generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole ter direktor prodaje in trženja Matjaž Grom. (Vir: Adria Mobil)

Novo mesto, Düsseldorf - Z novinarskim dnevom se je včeraj v Düsseldorfu začel največji salon karavaninga na svetu in največji poslovni dogodek na področju proizvodnje vozil in opreme za prosti čas, na katerem se ponovno predstavlja tudi skupina Adria Mobil s svojo paleto izdelkov.

Kot so sporočili iz novomeškega podjetja, se prodaja v branži v zadnjem obdobju umirja. Po podatkih Evropskega združenja karavaninga je bilo v prvem četrtletju letošnjega leta prodanih in registriranih malo manj kot 49.000 vozil za prosti čas (19.000 prikolic in 30.000 avtodomov), kar je vsega 0,3 odst. več kot lani.

Rast na ključnih trgih

»V Adrii Mobil se zavedamo, da je pred nami zahtevno poslovno leto z manj ugodnimi tržnimi trendi, vendar v družbi še vedno z optimizmom zremo v prihodnost, saj je blagovna znamka Adria med najbolj uglednimi in priljubljenimi v branži. To je zagotovo rezultat odličnosti v vsakoletnem produktnem razvoju in inovativnosti, na kateri vztrajamo, kar še dopolnjuje odlična in razvejana distribucijska prodajna mreža po Evropi in svetu. Kar nas dodatno polni z optimizmom, je konstantna rast poslovanja Adrie Mobil in povečan tržni delež na zahtevnih evropskih trgih karavaninga, tudi v Nemčiji, kjer ves čas krepimo svojo pozicijo in s tem utrjujemo ugled blagovne znamke Adria. Dejstvo je, da pri razvoju novih produktov vedno izhajamo iz potreb oziroma želja kupcev. Tako imamo v naši ponudbi kar se da širok produktni spekter, v katerem lahko vsak kupec najde kaj zase,« je na sejmu povedala generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole in ob tem pohvalila tudi vsakoletno dobro organizacijo devetdnevnega dogodka, ki je ključen za lansiranje nove proizvodne sezone.

Adria s celo floto

Sejem v Düsseldorfu si je lani ogledalo rekordnih 248.000 obiskovalcev (leto poprej 232.000) in tudi letos si organizatorji ne obetajo nič manjšega obiska. Na 214.000 m2 pokritih in odprtih razstavnih površin tudi letos razstavlja več kot 600 mednarodnih proizvajalcev vozil in opreme ter ponudnikov storitev za prosti čas. Na ogled bo med drugim več kot 2100 modelov vozil 130 blagovnih znamk.

Razstavne površine Adrie Mobil obsegajo skoraj 2600 m2, novomeško podjetje pa na njih predstavlja 24 prikolic in avtodomov blagovne znamke Adria, 11 vanov serije Twin in 7 vozil blagovne znamke Sun Living. Na sejmu bodo predstavili tudi dva izdelka hčerinske družbe Adrie Mobil, in sicer popolnoma novo mobilno hišo za celoletno bivanje XLine Aurora ter najbolj luksuzen šotor za glamping Boutique.

V Düsseldorfu se Adria letos predstavlja tudi z novo sejemsko podobo, večjim prostorom za pogovore s trgovci in prenovljenem konceptu predstavitve blagovne znamke.

Novosti za sezona 2020



Nova luksuzna prikolica Astella združuje najboljše lastnosti prikolic in mobilnih hišic.

Osrednja Adriina produktna novost nove sezone je prikolica Astella, počitniška rezidenca na kolesih, v kateri je združeno najboljše prikolic in mobilnih hišic. Rezultat so veliki in odprti prostori, ekskluzivna panoramska vrata in okna ter občutek domačnosti in topline, so na svoj izdelek ponosni v Adrii.

Predstavili so tudi novo serijo avtodomov Compact z vitkim videzom in krajšimi dimenzijami, tu so še novi, krajši tlorisi za Sonic, Coral, Matrix in Coral XL. Vozila v sezoni 2020 bodo ponujala tudi izboljšana bazna vozila Fiat in Citroen, serija Sonic pa se ponaša tudi z novo mobilno aplikacijo za pametni nadzor Adria MACH.

Adriini najbolje prodajani seriji prikolic se sedaj pridružuje še nova Altea, pozornost pa zbuja tudi nova tlorisna razporeditev z zunanjo izvlečno kuhinjsko enoto, vgrajeno v stranico prikolice.

V sezoni 2020 bo Adria vstopne modele vanov Twin Axess opremila z novo generacijo oblikovne zasnove, ki je narejena na baznem vozilu Citroen Jumper, dodaja pa tudi nov večnamenski van Active Multi-Purpose Camper (MPC), narejen na baznem vozilu Renault Trafic, so še sporočili iz podjetja.

B. B.

