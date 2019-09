Rdeči križ podari in išče

1.9.2019 | 11:05

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - V Humanitarnem centru Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto na Drski lahko podarijo: nove vzmetnice in latofleks različnih velikosti, masivno posteljo 140 x 200 cm z dvema izvlečnima predaloma in stopničkami (brez vzmetnice),pisalne mize in več medicinskih pripomočkov za starejše, bolne ali invalidne osebe.

Potrebujejo pa: dva visoka pograda, postelje 90 x 200 cm in 90 x 190 cm, vzmetnice 90 x 190 cm, 90 x 200 cm in 140 x 200 cm, pohištvo za kuhinjo, manjši kuhalnik, manjši električni štedilnik, štedilnik na trda goriva(desni), hladilnik, pralni stroj, sušilni stroj, manjši električni radiator, sesalnike, stojalo za sušenje perila, likalnik za lase, hrastove trame, otroški voziček, sobno kolo, več otroških koles in moško kolo.

Vse informacije nudijo na OZRK Novo mesto, tel.: 07/ 39 33 121, e: novo-mesto.ozrk @ozrks.si. OZRK Novo mesto ima tudi razdelilnico hrane, kjer socialno šibki dobijo topli obrok vsak delovni dan ob 12. uri, in kopalnico, v kateri se lahko stuširajo in operejo oblačila.

Po rabljena oblačila in obutev lahko pridete vsako sredo od 13. ure do 16. ure. S seboj prinesite osebno kartico uporabnika, ki jo dvignete na Centru za socialno delo v Novem mestu.

M. Ž.