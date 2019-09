Na avtocesti trčila avto in avtobus

1.9.2019 | 08:10

Sinoči ob 19.53 sta na avtocestnem odseku Čatež ob Savi–Drnovo v bližini naselja Čatež od Savi trčila osebno vozilo in avtobus. Poškodovana je bila ena oseba. Kot poročajo dežurni iz ReCO Brežice, so gasilci PGE Krško zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na osebnem vozilu in nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Brežice, ki so osebo oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Gasilci PGE Krško so ob 20.13 posredovali v Kerinovem Grmu, kjer so pogasili tri manjše požare odpadnega materiala. Obveščene so bile pristojne službe. V naselje so se vnovič vrnili nekaj po 22.uri, tokrat zaradi dveh manjših požarov odpadnega materiala.

Včeraj ob 11.16 so na regionalni cesti pri Malem Mraševem v občini Krško gasilci PGE Krško in dežurni delavec CGP v dolžini 1,7 km z absorbentom posuli po izteklem pogonskem gorivu in tako očistili cestišče.

Dan je, sodeč po poročilu ReCO Novo meso, minil bolj mirno na Dolenjskem in v Beli krajini. Včeraj ob 8.29 je pri Gorenjem medvedjem selu (občina Trebnje) gorel v naravo odložen kup odpadnih električnih vodnikov. Gasilci PGD Trebnje so ogenj pogasili in preprečili širjenje v podrast in bližnji gozd. Ostalih izrednih dogodkov ni bilo.

Ne zalivajte s pitno vodo

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v naselju Ždinja vas v občini Novo mesto, da je zaradi nujnih del na vrtini, uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 8. do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJLAND 1995.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

