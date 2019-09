Vožnja z mestnimi avtobusi septembra brezplačna

1.9.2019 | 10:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Ta mesec Mestna občina Novo mesto v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (ETM) tradicionalno omogoča brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi za vse uporabnike, brezplačna je tudi izposoja koles v Turistično informacijskem centru Novo mesto, so sporočili iz novomeške občine.

ETM sicer poteka od 16. do 22. septembra z namenom spodbujanja spremembe mobilnostih navad, uvedbe in promocije trajnostnih prometnih ukrepov. Številna prizadevanja na tem področju v MO Novo mesto potekajo vse leto, so zapisali v sporočilu za javnost, vrhunec dogajanja pa je ravno v času ETM, ki se bo 20. septembra z dogodkom Dan brez avtomobila zaključil na Glavnem trgu.

ETM letos poteka pod geslom »Gremo peš«, občina pa v sodelovanju s številnimi društvi in organizacijami pripravlja različne aktivnosti z namenom spodbujanja hoje in ostalih trajnostnih oblik mobilnosti: šolarji bodo nadaljevali priljubljeni projekt organiziranega pešačenja v šolo Pešbus, Pohodniško društvo Novo mesto organizira pohod za vse generacije po Novem mestu, za starejše pripravljajo kolesarski izlet s kolesi GoNm, na dogodku Dan brez avtomobila pa bodo potekale izobraževalne delavnice, na voljo bodo animacijske naprave, s svojim programom se tradicionalno predstavljajo tudi številna društva in organizacije.

Celotni program dogajanja bo sicer razkrili v naslednjih dneh.

M. M.