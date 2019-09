Popestritev upokojenskih dni: Staneta privlači les

1.9.2019 | 12:45

Stane Semenič svojo domišljijo spusti na pašo predvsem pri izdelovanju desk za rezanje, ki so iz različnega lesa in mnogoterih oblik, vsaka zase pa je unikat. (Foto: M. B. J., arhiv DL)

Štrekljevec - Čeprav je Stane Semenič s Štrekljevca po osnovni izobrazbi monter telefonskih in telegrafskih naprav, ga zelo privlači les, njegova obdelava pa pomirja. Zato je, še preden se je upokojil, začel izdelovati različne izdelke iz lesa. Najprej je naredil predmete, ki so jih potrebovali doma.

Pred letom dni pa se je odločil za dopolnilno dejavnost. S svojimi izdelki se je letos predstavil na dveh prireditvah: v Semiču in Črnomlju. »Na prireditvah sem ponujal deske za rezanje iz različnega lesa in raznolikih oblik pa ležalne stole, lesene predalnike za jedilni pribor, stojalca za sol in poper. Zaslužek ni velik, a si z obdelavo lesa polepšam upokojenske dni,« pove Stane, ki izdeluje tudi stole, in če je potrebno, obnovi staro pohištvo. Uporablja orehov, bukov, češnjev, akacijev, hruškov, javorjev in lipov les.

Skoraj vse, kar naredi, pa je ročno delo. In kot sam pravi, pri marsikaterem izdelku spusti domišljijo na pašo. Ker si je pred kratkim kupil stružnico, bo imel v prihodnje še več možnosti za obdelavo lesa. Idej pa ima, kot se rad pošali, toliko, da jih sploh ne dohaja.

Članek je bil objavljen v 34. številki Dolenjskega lista z dne, 22. avgust 2019.

M. B. J.