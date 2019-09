FOTO: Barta na Grmu opravil s konkurenco

1.9.2019 | 12:25

Jan Barta

Novo mesto - Približno 400 kolesarjev vseh starostnih kategorij se je včeraj merilo na kriterijski dirki Okoli Grma, ki zadnja leta predstavlja atraktiven uvod v nedeljsko dirko Hrvaška-Slovenija.

Na dirki članov se je najbolj izkazal Čeh Jan Barta (Elkov Author), ki je večino od 45 krogov prevozil v samostojnem begu in se na koncu s 25 zbranimi točkami veselil zmage. Drugi je bil njegov rojak Roman Lehky (Topforex Lapierre), tretji pa Avstrijec Stephan Rabitsch (Felbermayr - Simplon Wels).

V prvo deseterico so se od Slovencev uvrstili še Matevž Govekar (Meblo Jogi Pro-Concrete), ki je bil 7., mesto za njim je končal Žiga Grošelj (Adria Mobil), deseti pa je bil Nik Čemažar (KK Kranj).

Danes bo na sporedu še dirka 12. izvedba dirke Hrvaška-Slovenija. Nastopilo bo vseh pet slovenskih moštev s članskimi ekipami (Adria Mobil, Ljubljana Gusto Santic, Kranj, Bled in Meblo Jogi Pro-Concrete), kar osem ekip prihaja iz Avstrije, po dve iz Italije in Hrvaške ter po ena pa s Češke, Nemčije in Kuvajta.

Start je bil ob 12. uri v Zagrebu pred Hrvaškim narodnim gledališčem, trasa je dolga 181,6 kilometrov in enaka kot lani: Rigonce (okvirni prihod ob 12:37), Brežice (12:45), Krško (13:02), Impoljca (13:20), Bučka (13:37), Škocjan (13:44), Dobruška vas (13:50), Šentjernej (13:56), Ratež (14:08) in Novo mesto. Od nekaj po drugi uri, ko bodo kolesarji prvič prevozili ciljno črto, do končnega cilja predvidoma ob četrti uri bodo štirikrat obkrožili Novo mesto. Cilj dirke zaradi prenove Kandijskega mostu ne bo na Glavnem trgu, ampak na Seidlovi cesti.

Pred dirko se je že končal istoimenski maraton, ki je potekal na trasi Zagreb- Zaprešić- Rigonce– Brežice– Krška vas– Kostanjevica na Krki– Šentjernej- Ratež– Petelinjek – Novo mesto v dolžini 80 kilometrov.

B. B.

Galerija