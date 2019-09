Folkloristi so Obrhu za en večer vrnili življenje, a to ni dovolj

1.9.2019 | 16:00

Metliški folkloristi niso nastopili na grajskem dvorišču, ampak ob Obrhu.

Metlika - Sinoči so se zaključile 27. metliške mednarodne poletne kulturne prireditve Pridi zvečer na grad. Čeprav je bilo letošnje poletje dokaj deževno, pa so imeli organizatorji iz Ljudske knjižnice Metlika, kulturnega društva Pridi zvečer na grad in metliške območne izpostave JSKD veliko srečo z vremenom, saj so od 19 dogodkov pod streho kulturnega doma preselili le eno prireditev za otroke.

Večina prireditev je bila, kot že naslov pove, na grajskem dvorišču. Po prvotni napovedi v katalogu naj bi bilo tako tudi z zadnjim večerom, na katerem je nastopila metliška folklorna skupina Ivana Navratila. A so si folkloristi pustili nekoliko priprta vrata glede kraja svojega nastopa. Poleti pa je dozorela ideja, da naj bi celovečerni nastop pripravili pri izviru Obrha pod starim metliškim mestnim jedrom. Da so se odločili prav, so dokazali številni obiskovalci, ki so – nekateri med njimi celo prvič – včeraj zvečer prišli k Obrhu.

S tem so folkloristi opozorili tudi na to, da bi morali prostor ob Obrhu večkrat nameniti za podobne prireditve, a mu tudi sicer dati dušo. Vprašanje je, če je še kdaj mogoče ponoviti vse tisto, kar se je nekdaj dogajalo ob Obrhu in na Mestnem bregu od njem, a že to, da bi ljudje večkrat prihajali v to oazo sredi mesta, bi mu povrnilo kanček življenja, ki je bilo – kot rekoč – nekdaj pestro, na kar je s šaljivim povezovanjem prireditve spomnil tudi Matjaž Rus.

Perišče pri izviru Obrha je bilo nekdaj tudi pomembna informacijska točka, kjer so perice povedale in zvedele vse o vsem in vseh v mestu, še zlasti o tistih, ki niso bili prisotni. Kako je bilo v tistih časih, ko Metlika še ni imela vodovoda, sta povedali Alenka in Mojca Mežnaršič, ki zaradi umazanega Obrha sicer nista prali perila, sta pa na veliko obirali. Okrog 50 članov metliške folklorne skupine pa je v poldrugi uri dolgem nastopu prikazalo vse, kar so nekdaj delali ob Obrhu, predvsem pa prali perilo in vozili vodo iz potoka. Ob tem pa so peli, plesali, muzicirali, niso pa pozabili tudi na najmlajše folkloriste, navratilčke, ki so si ob potoku prav tako našli zabavo.

