Kump in Adria nadaljujeta zmagovalni niz

1.9.2019 | 17:15

Novo mesto

Kolesar novomeške Adrie Mobil Marko Kump je zmagovalec 12. mednarodne dirke Hrvaška-Slovenija. V Novem mestu je po 181,6 kilometra v sprintu glavnine ugnal dva kolesarja Ljubljane Gusto Santica, Roka Korošca in Tilna Finkšta.

"Dirko so zaznamovali visoka temperatura, močan tempo in napadi drugih ekip. Vsi so vedeli, da se ne sme končati s sprintom, kjer smo najmočnejši, a fantje so danes delo opravili z odliko in po takem dnevu se počutiš dolžnega, da se jim oddolžiš z zmago. Moram priznati, da sem šel do skrajnih moči, v zaključku so me zdelali tudi krči, tako da se sploh nisem mogel postaviti na noge, a bilo je dovolj in zmaga je ostala doma," je po zmagi povedal Kump.

Kump je na dirki, ki povezuje Zagreb in Novo mesto, slavil že tretjič - zmagal je tudi v letih 2012 in 2015. Po dve zmagi za Adrio Mobil pa imata ne tej dirki še Dušan Rajović (2017, 2018) in Robert Vrečer (2008 in 2009), o dominaciji novomeškega kluba na tej dirki priča še podatek, da sta za Adrio tu zmagala še Primož Roglič (2014) in Kristjan Fajt (2011). Od 12 izvedbo dirke je Adria tako zmagala kar devetkrat.

