Pomagali s šolskimi potrebščinami

1.9.2019 | 19:10

Akcija zbiranja pomoči za učence se nadaljuje. (Foto: Karitas)

Novo mesto - V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale 7.945 socialno ogroženim šolarjem iz 3.544 družin, od tega 6.824 osnovnošolcem in 1.121 dijakom. Skupaj je bilo za pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic predvsem za nakup delovnih zvezkov na škofijskih Karitas do konca avgustu porabljenih dobrih 262.160 evrov.

»Dosedanji obseg prošenj in pomoči ostaja približno na lanskem nivoju. Zato lahko z gotovostjo rečemo, da bo prek mreže Karitas, ki vključuje tudi župnijske karitas, za katere še niso na voljo podatki o pomoči s šolskimi potrebščinami, v letu 2019 več kot 10.000 otrok deležnih pomoči v obliki šolskih potrebščin,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Velik del sredstev za pomoč so pridobili z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki se je začela v mesecu juniju in v kateri se je do sedaj z nakazili in SMS sporočili zbralo 135.243 evrov. Del pomoči pa se je zbral in razdelil tudi v materialni obliki, pri tem gre predvsem za šolske torbe, tempera barvice in nove zvezke, ki so jih zbrali otroci v akciji Pokloni zvezek. Potekala je v 268 osnovnih šolah in 111 vrtcih v mesecu maju in juniju. Tako so otroci za svoje socialno ogrožene sovrstnike zbrali več kot 31.000 zvezkov in v vrtcih dodatno še 400 novih tempera barvic.

Akcija Otroci nas potrebujejo se bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, saj Karitas osnovnošolcem pomaga med celim šolskim letom. »Še vedno pa zbiramo nove, velike črtaste zvezke ali tempera barvice, ki jih mogoče oddati na najbližji Karitas, ali denar za pomoč otrokom na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI00 3620, namen: Otroci nas potrebujejo.

Zbiranje sredstev preko celega leta poteka tudi prek SMS-sporočil s ključno besedo ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919, s katero se daruje 1 EUR ali 5 EUR.

M. M.