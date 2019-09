»Ne tič ne miš« oz. prihaja Noč netopirjev

1.9.2019 | 20:40

Foto: Marjan Trobec

Obiskovalci Županove jame v družbi netopirjev. (Foto: Marjan Trobec)

Grosuplje - Županova jama v sodelovanju s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev že tradicionalno gosti dogodek v okviru mednarodne noči netopirjev. Z njim želijo širši javnosti približati skrivnostno življenje netopirjev in prispevati k ohranjanju njihovega življenjskega prostora.

Noč netopirje bodo v soboto, 7. septembra, ob 14. uri začeli z izborom izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic, namenjenih tako otrokom kot odraslim. V Jama Labu bodo skozi enostavne kemijske poskuse spoznali, kako nastaja kras. Ročne spretnosti bodo izzvali z izdelavo netopirnice (poletnega zatočišča za netopirsko mamico z mladičem) ali pa izdelali/naslikali netopirja. Preizkusili se bodo v prepoznavanju sledi, ki jih v gozdu pustijo živali, ter spletali vrvice iz naravnih materialov. Netopirček Branko se bo predstavil v pravljičnem gledališču.

Mali podkovnjaki so nočne živali. Kje se zadržujejo čez dan, kje in kako prezimujejo? “Na terenu” bodo to udeleženci spoznali med vodenim ogledom skozi sedem dvoran Županove jame, in sicer ob 15. in ob 17. uri.

»Ne tič ne miš«, tako imenuje netopirje ljudski glas. Kaj zanimivega pa vedo o njih povedati entuziasti, ki so jim leteči sesalci prirasli k srcu? Ob 18.30 bo zbranim spregovoril Jaka Kregar iz Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev. Ko pa se bo pričelo mračiti (okvirno 19:15), netopirji izletajo iz jame in si iščejo hrano. S pomočjo ultrazvočnih detektorjev bo moč prisluhniti njihovemu oglašanju, so še sporočili organizatorji Noči netopirjev.

M. M.