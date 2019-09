Pomoč poškodovanemu in obolelemu

2.9.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.33 uri so na Gozdni poti v Leskovcu pri Krškem gasilci PGE Krško nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri prenosu poškodovane osebe iz mansardnega stanovanja. Oseba je bila prepeljana v SB Novo mesto.

Ob 19.46 so v naselju Čatež, občina Trebnje, gasilci PGD Čatež pod Zaplazom kot prvi posredovalci nudili pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Trebnje.

Goreli odpadki

Sinoči ob 20.33 uri so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gasilci PGE Krško pogasili štiri manjše požare odpadnega materiala.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE VAS;

- od 7.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS;

- od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 1;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC na izvodu vas levo vodovod.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH 2;

- od 10.30 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE 1981.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE izvod Griblje-levo.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLAVARJEVA na izvodu JURČIČEVA;

- od 9.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEČJA VAS;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKROGLICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Gmajna med 7.30 in 9. uro.

M. K.