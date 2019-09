Ob 10. obletnici sodobne Prusove kleti še skladiščni prostori

2.9.2019 | 09:05

Jožef Prus z dr. Milanom Pogačnikom, ki je pred 10 leti postal boter Prusove sodobne kleti.

Krmačina pri Metliki - Prusovi s Krmačine, ki veljajo za največjega zasebnega vinogradnika in vinarja v Beli krajini, so včeraj proslavili 10. obletnico svoje sodobne vinske kleti, ki so jo pred tem kar nekajkrat dogradili. A čeprav so pred desetletjem menili, da bo gradenj dovolj, so dozidali še 330 m2 velik prostor za skladišče, stiskanje grozdja, vinifikatorje ter tri podzemne rezervoarje za tipiziranje belokranjca PTP, metliške črnine PTP in repičana, v katerih je prostora za 200.000 litrov oz. 20 vagonov vina, medtem ko je kapaciteta celotne Prusove kleti 40 vagonov. Te prostore so včeraj simbolično odprli.

Danes Prusovi na vinorodnih legah Repica, Vidošiči in Kamenica na 20 parcelah na 11 hektarjih obdelujejo 50.000 trsov. Ves pridelek predelajo v lastni kleti, v kateri donegujejo več kot 45 tipov vin vseh kategorij, ki jih predpisuje zakon o vinu. Koliko priznanj so že dobili za vina, bi bilo skoraj nemogoče našteti. Gospodar Jožef je omenil le zadnje najbolj prestižne. Modra frankinja letnika 2018 je na letošnjem festivalu modre frankinje v Sevnici dosegla 93 od možnih 100 točk in je bila najbolje ocenjeno vino tekočega letnika. Na 45. mednarodnem ocenjevanju vin v okviru Mednarodnega kmetijsko – živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni pa je to vino prejelo najvišje število točk od vseh modrih frankinj. Prusovo svetovno vino je na letošnji Agri dobilo najvišje število točk med rdečimi zvrstmi in postalo prvak belokranjske vinsko – turistične ceste. Poleg omenjenih priznanj so prejeli na letošnji Agri 11 zlatih in prav toliko velikih zlatih medalj, nagrado Stanka Čurina za ledeno vino renski rizling letnik 2016, ki je bilo s 96 točkami najbolje ocenjeno vino, ter dva šampionska naziva.

Letos so jih na Agri že petič izbrali za slovenskega vinarja leta. Sicer pa so na ocenjevanju Vino Ljubljana osvojili osem svetovnih šampionov v kategoriji predikatnih in posebnih vin, na Vinski vigredi v Metliki pa v 37 letih več kot 20 šampionskih nazivov.

A kot je poudaril gospodar, vseh teh uspehov ne bi bilo brez trdega dela vseh družinskih članov: žene Anice, sinov Jožefa z ženo Petro in Matjaža z ženo Uršo, a tudi hčerke Simone z možem Gašperjem, ki sta si dom sicer ustvarila daleč od Krmačine.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija