1. Knobleharjev tek uspel

2.9.2019 | 10:30

1. Knobleharjev tek je uspel. Bo postal tradicionalen?

Prejemniki medalj na 8 kilometrov, na levi škocjanski župan Jože Kapler.

Podelitev medalj najboljšim tekačem na 600 metrov.

Škocjan - Letošnje Knobleherjevo leto so v občini Škocjan, ko mineva 200 let smrti škocjanskega rojaka, misijonarja in duhovnika dr. Ignacija Knobleharja, že obeležili na različne načine, v glavnem bolj na kulturnem in izobraževalnem področju. Ta konec tedna pa so pripravili še športni dogodek.

Športno društvo Škocjan je pripravilo 1. Knobleharjev tek. Kot pravi predsednik društva Rajko Zakšek, je vsak začetek težak, a skupnimi močmi je uspelo. Teka se je udeležilo kar 77 tekačev, ki so se lahko pomerili v več variantah: potekal je tek predšolskih otrok na 300 metrov, tek na 600 metrov, na dva kilometra ter glavni, 8-kilometrski tek. Tu sta si zmago v moški in ženski konkurenci priborila Matjaž Pregrat s časom 28:28 in Leja Pešec s časom 41:38.

Udeleženci so bili različnih starosti - najmlajši tekač je bil star dobri dve leti, medtem ko je najstarejši tekač dopolnil 70 let.

»Veseli smo dejstva, da tek postaja čedalje bolj priljubljen tako med mladimi kot malo manj mladimi,« pravi Zakšek, ki se vse tekačem in ostalim, ki so kakorkoli prispevali, da je športna prireditev uspela, zahvaljuje za pomoč. Morda pa prihodnje leto Škocjančani povabijo na 2. Knobleharjev tek…

L. Markelj, foto: ŠD Škocjan