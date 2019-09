Za učence in dijake prvi šolski dan

2.9.2019 | 08:05

Slika je ilustrativna (Foto: M. Ž. arhiv DL)

Novo mesto - Za okoli 261.500 slovenskih šolarjev se danes začenja novo šolsko leto. Med njimi je okoli 74.000 dijakov in 187.525 učencev, od katerih jih bo 20.840 v šolo sedlo sploh prvič. Slednjim bo danes posvečena še posebna pozornost, saj bodo šole zanje pripravile posebne sprejeme.

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je v poslanici ob začetku novega šolskega leta vsem, ki so tako ali drugače povezani s šolo, zaželel veliko znanja, prijateljstev in vsega ostalega, kar šola prinaša. Ocenil je, da je prav šola v Sloveniji eden od najboljših družbenih podsistemov, kar se mu zdi tudi prav, saj je šola pomembna za vse.

Učence osnovnih šol v šolskih klopeh letos čakata prenovljena učna načrta za slovenščino in izbirni predmet čebelarstvo, na voljo pa bosta tudi dva nova izbirna predmeta - filmska vzgoja in slovenski znakovni jezik. Učence 2. razredov letos v šoli prvič čakajo brezplačna učna gradiva.

Dijaki imajo na voljo nekatere nove izobraževalne programe ter razširjen nabor programov, v katerih lahko opravljajo vajeništvo. Za tiste polnoletne pa je novost, da si odsotnosti od pouka več ne bodo mogli opravičiti sami in da starši za vpogled v ocene več ne bodo potrebovali njihovega soglasja.

Šolarje bodo letos najdlje prosti med božičnimi in novoletnimi prazniki, in sicer od 25. decembra do 5. januarja, pri čemer jim petka, 3. januarja, ne bo treba nadomeščati.

Previdno v prometu

Prvi šolski dan se bo danes poznal tudi na cestah. Da bo pot v šolo in domov varna, bodo na območju šol in vrtcev ter na šolskih poteh poskrbeli številni policisti, redarji in prostovoljci. Ob tem na policiji voznike opozarjajo, naj v bližini šol prilagodijo hitrost vožnje in naj bodo še posebej pozorni na prvošolčke.

Sledni bodo nase opozarjali z rumenimi ruticami, ki so zanje obvezne, v okviru akcije #VarnoVŠolo pa jih je Javna agencija RS za varnost prometa skupaj s partnerji opremila tudi z rumenimi baloni, s katerimi želi izboljšati njihovo vidnost in prepoznavnost.

Policisti napovedujejo, da bodo danes in v naslednjih dneh v bližini šol in na šolskih poteh poostreno nadzirali hitrost, uporabo varnostnih pasov, mobilnih telefonov in sistemov za prevoz otrok. Skupaj z zaposlenimi na Slovenskih železnicah bodo izvajali tudi poostren nadzor nad prepovedanim prehajanjem železniške proge in prečkanjem železniške proge na nivojskih križanjih.

Voznike opozarjajo, naj še posebej prve dni šole, pa tudi čez vse leto, spoštujejo cestno-prometne predpise ter vozijo strpno in pazljivo.

Starše oziroma skrbnike pa med drugim pozivajo, naj otroka seznanijo z najbolj varno potjo v šolo ter dosledno upoštevajo, da morajo imeti otroci na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe, razen če v šolo prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce.

M. Ž., STA