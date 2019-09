Sevniški bazen zaključil kopalno sezono

2.9.2019 | 11:45

Bazen Sevnica (Foto: N. N., arhiv DL)

Sevnica - Na sevniškem bazenu so včeraj zaključili z letošnjo kopalno sezono. Že danes pa se, kot so sporočili iz občonske uprave, začenjajo priprave gradbišča ter izvajanje rušitvenih in gradbenih del za začetek 2. faze obnove bazena, in sicer celostne obnove strojnice.

Kot so pojasnili bodo zamenjali filtre, črpalke in naprave za kemijsko pripravo vode, na že pripravljeno inštalacijo priklopili sistem za masažo, ki bo novost na sevniškem bazenu, in v strojnici zamenjali tudi vse elektro inštalacije. Več kot 30 let staro tehnologijo bo tako zamenjala nova, ki bo racionalizirala obratovalne stroške in dodatno prispevala k boljšemu nadzoru nad kakovostjo kopalne vode, so dodali.

Zaključek projekta celostne prenove sevniškega bazena je predviden za začetek prihodnjega leta.

M. Ž.