V novo šolsko leto lažje 236 otrok

2.9.2019 | 18:05

Novomeško območno združenje Rdečega križa v skladišču zbira tudi šolske potrebščine, ki jih bodo razdelili šolam. (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto - »Z mislimi na naslednje šolsko leto smo v juliju in avgustu na Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto že 18. leto razdeljevali pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Vrednostne bone so lahko unovčili v Mladinski knjigi, učenci prve in druge triade so prejeli po 55 evrov, učenci zadnje triade in dijaki pa 70 evrov pomoči,« je sporočila Barbara Ozimek, sekretarka novomeškega Rdečega križa.

Skupaj so pomoč v obliki bonov razdelili 236 otrokom v vrednosti 14.455 evrov, in sicer 172 učencem in 57 dijakom ter sedmim otrokom iz varne hiše iz območja osmih dolenjskih občin, ki jih s svojim delovanjem pokriva novomeška humanitarna organizacija. Denar so zagotovile krajevne organizacije Rdečega križa, Terme Krka s prispevki iz 3. festivala velikonočnih potic in Sklad za pomoč ljudem v stiski.

Pomoč za nakup šolskih potrebščin so prejeli otroci iz družin, ki so sicer prejemnice njihove pomoči s prehrano ali v obliki kritja položnic, ter učenci in dijaki, ki so jih predlagale osnovne in srednje šole.

»Letos jih je bilo v primerjavi z lanskim letom za sto več, torej lahko sklepamo, da je vstop v šolo za družine huda obremenitev, šola pa za otroke sploh ni brezplačna,« je poudarila Ozimkova in dodala, da jim želijo ob prvem šolskem dnevu in celo šolsko leto veliko uspehov in čim manj skrbi.

M. Ž.