Odlični mladi slovenski družboslovci, zlat tudi Sergej Drakulič

2.9.2019 | 16:00

Dijaki, ki so se udeležili tekmovanjih mladih raziskovalcev družbolslovnih smeri, Sergej Drakulič iz SŠ Črnomelj je prvi z desne. (Foto: ZOTKS)

Beograd, Črnomelj - V Beogradu se je za slovenske dijake zelo uspešno končalo še eno tekmovanje mladih raziskovalcev, tokrat družboslovnih smeri. Na individualnem tekmovanju učencev in dijakov, starih od 14 do 19 let, s področij psihologije, sociologije, geografije, zgodovine in ekonomije »The International Conference of Young Scientists – Social Science (ICYSSS)« so se ponovno izkazali in se domov vrnili s tremi zlatimi medaljami, dvema bronastima in eno nagrado za inovativno zasnovo naloge, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).

Zlato je na področju zgodovine z nalogo Nedokončana proga Črnomelj–Vrbovsko osvojil Sergej Drakulič iz Srednje šole Črnomelj, med prejemniki medalj najžlahtnejše barve pa sta še na področju psihologije Bugarinović z Gimnazije Bežigrad z nalogo Stališča in predsodki do homoseksualnosti med različnimi generacijami heteroseksualcev in Katja Mogilnicki iz Osnovne šole Gustava Šiliha z nalogo Učinkovito in ugodno čiščenje mačje dlake s tekstila, ki pokriva področje ekonomije.

Z zgodovino se je ukvarjal še Bruno Šonc iz OŠ Šalek, ki je za nalogo Dve veliki žalovanji Slovencev v dveh Jugoslavijah prejel bronasto priznanje, bronasta pa je bila z nalogo z naslovom Ali jemo z očmi? Vpliv barve na zaznavanje okusa s področja psihologije Taja Majhenič z OŠ borcev za severno mejo Maribor.

Na tekmovanju, kjer se je pred mednarodno komisijo predstavilo 38 dijakov in dijakinj iz 15 držav celega sveta, je sodeloval tudi Matevž Rezman Tasič z II. gimnazije Maribor, ki je za nalogo Legitimizacija oblasti in distributivna pravičnost prejel nagrado za inovativno zasnovo naloge iz filozofije.

Tekmovanje družboslovcev izhaja iz mnogo starejšega tekmovanja naravoslovcev The International Conference of Young Scientists (ICYS) in je bilo tokrat organizirano drugič. Naslednje leto bo tekmovanje potekalo v turškem Izmirju, so še dodali na ZOTKS.

M. Ž.