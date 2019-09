Poštarju ukradli pokojnine

2.9.2019 | 13:00

Foto: Arhiv DL

V petek dopoldne je pismonoša raznašal pokojnine po Novem mestu. Pri dostavi pošte in pokojnin v naselju Pot v Gaj je ugotovil, da so neznanci izkoristili njegovo kratkotrajno odsotnost, ko je bil pri stranki, poškodovali ključavnico kovčka na motorju in iz njega ukradli za nekaj manj kot 4.000 evrov denarja. Policisti so opravili ogled kraja in zbrali prva obvestila. Storilce še iščejo.

Enajst nesreč

Policisti so od petka do danes zjutraj obravnavali enajst prometnih nesreč z materialno škodo, tri z lahkimi telesnimi poškodbami in eno s hudimi poškodbami. V petek popoldne, nekaj pred 15. uro, je na Uršnih selih motorist zapeljal izven vozišča in padel, ko se je izogibal manjšemu belemu vozilu , najverjetneje je šlo za Peugeota 205 ali 206, ki naj bi mu sekal ovinek. Pri padcu se je lažje poškodoval, voznika avtomobila pa še iščejo.

Včeraj opoldne so v Gornjih Lazih zaradi padca kolesarke posredovali policisti in reševalci. Po prvih ugotovitvah je 53-letna kolesarka pri vožnji po klancu navzdol izgubila oblast nad kolesom. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto, kjer so njene poškodbe opredelili kot hude.

Med vikendom so policisti zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov zasegli tri vozila – vsi trije vozniki, ki so jih policisti imeli v postopku, so namreč vozili brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Z nekaj sreče pa se je sobota prigoda na avtocesti od Čateža proti Novemu mestu končala le z zvito pločevino. Avtobus prevozniškega podjetja iz Bone in Hercegovine je začel prehitevati pred njim vozeči tovornjak, pri tem pa spregledal osebni avtomobil, ki ga je prehiteval. Avtobus je trčil v osebni avtomobil, ki ga je odneslo v drsno ograjo, a je voznik uspel obdržati nadzor nad vozilom, tako da so se vsi skupaj ustavili na Drnovem. Ker naj bi bil za prometno nesrečo odgovoren voznik avtobusa, polnega potnikov, bodo zanj napisali kazensko ovadbo zaradi ogrožanja posebnih vrst prometa. Poškodovan ni bil nihče, prisotnosti alkohola pa niso ugotovili.

Spuščena psica ugriznila sprehajalko in njenega psa

Včeraj dopoldne je v Grobljah pri Prekopi spuščena psica mešanka ugriznila sprehajalko s psom. Po prvih ugotovitvah je psica najprej ugriznila sprehajalkinega manjšega psa, nato pa še njo, zaradi česa je morala iskali zdravniško pomoč, pes pa veterinarsko. Policisti bodo zoper lastnika psice, ki ni bila cepljena, uvedli postopek o prekršku.

Po spletu okoliščin je pes ugriznil tudi v Koroški vasi. Tam je oškodovanka vstopila v ograjeno dvorišče, kjer je bila nekaj minut prej že na obisku. Ob vrnitvi so bili domači že v hiši, zato je bila na dvorišču sama. Napotila se je proti vhodnim vratom in jih želela odpreti, ko je od zadaj priletel domači pes čuvaj in jo ugriznil. Ugriz so ji oskrbeli v novomeški bolnišnici, policisti pa še preučujejo vse okoliščine primera.

Pridržali tri možake

Policisti so od petka do danes zjutraj obravnavali šestnajst kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ter osem v zasebnem prostoru. V Brežicah so v petek popoldne pridržali do iztreznitve 59-letnika, ki je na Maistrovi ulic razgrajal, kričal in fizično napadel enega od stanovalcev. Slednji ga je obvladal in poklical policijo, ki so razgrajača, ki se kljub ukazom ni želel pomiriti, vklenili in pridržali.

V Sevnici pa so v soboto popoldne pridržali 30- in 35-letnika. Policisti so namreč posredovali zaradi razgrajanja v stanovanjskem bloku, pri čemer naj bi eden od stanovalcev pljunil na soseda, ki jih je na to opozoril. Policisti so v postopku s 30-letnim kršiteljem večkrat opozorili dva njegova znanca, s katerimi so skupaj popivali, naj se ne vmešavata v postopek, a ukazovanje ni zaleglo. Oba pod očitnim vplivom alkohola sta s kršitvijo nadaljevala, žalila policiste in se nedostojno vedla, zato so ju pridržali. Enega so pred tem še vklenili, ker ga drugače niso mogli pomiriti.

Prijeli 64 tujcev

Policisti so od zadnjega poročanja prijeli 57 tujcev, za katere se je v postopkih izkazalo, da so državno mejo prestopili ilegalno. Še sedem je poskusilo mejo prestopiti na mejnih prehodih, skritih pod tovornjaki in vlakom.

V petek zjutraj so pri Semiču prijeli pet državljanov Alžirije. V Rožnem dolu so v nedeljo zjutraj prijeli pet državljanov Indije, tri državljane Pakistana in državljana Bangladeša. Dopoldne istega dne so prijeli še pet državljanov Eritreje in državljana Sudana v Dolenji vasi pri Črnomlju.

Posamezne tujce, zalotene pri ilegalnem prečkanju državne meje (oziroma se je v postopku izkazalo, da so državno mejo prestopili izven mejnih prehodov), so policisti prijeli še v naseljih oziroma bližini naselij: cesta proti Koprivniku (območje PP Kočevje), Regrča vas, Slovenska vas, Gaber, Žvirče, Črmošnjice, Potok, Trebnje, Mostec, Podlog, Metlika, Pristava pri Leskovcu in Križevska vas.

V soboto popoldne so na tovornem vozilu na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje v tovornem prostoru tovornjaka, ki je pripeljal na vstop v državo, odkrili tri državljane Afganistana. V soboto zjutraj so pri mejni kontroli tovornega vozila na Obrežju policisti pod prikolico odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se tako želela izmakniti mejni kontroli. Na mejnem prehodu za mednarodni železniški promet pa so v soboto popoldne pod lokomotivo, ki je pripeljala iz Hrvaške, odkrili dva državljana Alžirije, ki sta se tam skrila, da bi prišla v Slovenijo mimo mejne kontrole.

Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.