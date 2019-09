FOTO: 44. tradicionalni sejem suhe robe in lončarstva

2.9.2019 | 14:15

Urbani, krošnjarji

Predsednik vlade Marjan Šarec je dobil metlo in obljubil, da bo pometal.

Ribnica - V Ribnici je bil včeraj že 44. tradicionalni sejem suhe robe in lončarstva, ki ga tamkajšnje turistično društvo pripravlja vsako prvo nedeljo septembra. Uvod v praznično nedeljo ene najpomembnejših turistično etnografskih prireditev je bila petkova Urbanova noč in športno obarvana sobota s prvim Ribnica Trail-om, kolesarskim tekmovanjem in mednarodno rokometno tekmo.

Sejemska nedelja je obiskovalce iz različnih koncev države pričakala s tradicionalnim sprevodom domačih in gostujočih društev na Škrabčevem trgu ter nagovorom predsednika Turističnega društva Ribnica Jožeta Zakrajška in župana Sama Pogorelca, osrednji govornik pa je bil predsednik vlade Marjan Šarec. Dejal je, da je prireditev v teh letih napolnila naša srca, ribniški sejem pa je poleg vrste letnih dogodkov po vsej državi nekaj posebnega, saj časti suho robo, ki je bila nekoč pomemben vir preživetja. Šarec je od organizatorjev tudi dobil posebno darilo, brezovo metlo, da bi »bolj pometal«.

Vseh stojnic je bilo tokrat manj kot lani, in sicer okoli 400, od tega so na petintridesetih prikazovali stare ročne obrti območja, kjer sta doma suha roba in lončarstvo, rokodelci iz vse Slovenije pa so se z umetnostno in domačo obrtjo predstavljali na štiridesetih stojnicah. V okviru sejma se namreč potekal tudi 20. rokodelski festival.

Besedilo in fotografije: Milan Glavonjić

Galerija