Poslovili so se od poletja

2.9.2019 | 19:25

Alen Štritof je podrobno predstavil krog, ki so ga odtekli številni otroci.

Večerno dogajanje je pred pošto v Trebnjem privabilo ogromno ljudi. (Foto: Facebook stran organizatorja)

Nekateri otroci so se odločili za poslikavo obraza.

Trebnje - V Trebnjem so že tradicionalno zadnji vikend v avgustu pripravili festival Slovo poletju, na katerem so se tudi letos prepletali zabava, glasba, šport, kulinarika in ustvarjalnost. Gre za glavno in največjo prireditev, ki jo snujejo v krajevni skupnosti (KS) Trebnje, po ocenah organizatorjev pa je tridnevno dogajanje privabilo okoli tisoč obiskovalcev, najverjetneje še več.

»Prireditev se je očitno prijela. Tudi letos je vse skupaj odlično uspelo,« je zadovoljen predsednik KS Trebnje Dejan Smuk, ki ob tem dodaja, da s pripravami začnejo že zgodaj, strošek takšnega festivala pa se giblje od 20.000 do 25.000 evrov.

Z dogodkom želijo obogatiti poletno dogajanje v Trebnjem. Na tako imenovani urbani zabavi se je tudi letos našlo za vsakega nekaj. Obiskovalce so minuli konec tedna zabavale zasedbe Zmelkoow, Joške v'n, Kvatropirci, Klapa Kampanel, Duo Dendrocopos, Nipke, Lidija Bačić, LMVR in glasbeni dvojec Vanillaz. Prireditelji so poskrbeli tudi za pester otroški in mladinski program ter kulinariko. V petek so potekale ustvarjalnice s Knjižnico Pavla Golie Trebnje in tamkajšnjim Centrom za izobraževanje in kulturo, v soboto so nekateri sestavljali z velikimi kockami, igrali štiri v vrsto s košarkarskimi žogami, spet drugi so si poslikali obraz. Mladi so na račun prišli tudi v nedeljo, ko je v športnem parku potekal Run4Fun, zabaven tek čez različne ovire.

Bogat je bil tudi športni program. Petkov večer je bil tudi letos v znamenju borilnih veščin, saj je tukajšnji klub Fearless Fighters znova pripravil kickboks borbe po pravilih K-1 na prostem. V nedeljo pa je sledil zabaven tek skozi različne ovire z različnimi težavnostmi. »Run4Fun je avanturistični dogodek, katerega osrednji namen je zdrava zabava ob ekipnem premagovanju razgibane proge. Namenjen je širšemu krogu ljudi različnih starosti ter vseh stopenj pripravljenosti. Čas ni prvotnega pomena, temveč sta v ospredju teambuilding in druženje in kot tak je dogodek zelo primeren tudi za klube, podjetja in organizacije,« poudarjajo organizatorji.

V Trebnjem so pestro poletno dogajanje začeli že maja, ko so gostili Teden cvička, junija so nadaljevali z organizacijo prireditve Iz trebanjskega koša, julija je Klub študentov občine Trebnje (KŠOT) že tretje leto zapovrstjo pripravil festival TrebnjeRaj, minuli vikend pa so se, kot že rečeno, mnogi zabavali na festivalu Slovo poletju. V KS Trebnje naslednje leto načrtujejo, da bi tudi v septembru pripravili še en odmeven dogodek. Kot pravi Smuk, bi razmišljajo o koncertu klasične glasbe.

Nekaj utrinkov s sobotnega in nedeljskega popoldanskega dogajanja si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija