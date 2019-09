Obnavljajo črnomaljsko Ulico 21. oktobra pod železniškim podvozom

3.9.2019 | 11:45

Dela pod podvozom naj bi končali prihodnji mesec.

Črnomelj - Podvoz pod železniško progo na črnomaljski Ulici 21. oktobra je bil že precej časa črna točka. Nedavno pa so začeli z urejanjem tega odseka, da bo bolj varen tako za pešce kot za vse ostale udeležence v prometu. Pod podvozom bodo uredili osvetljene pločnike in prehod čez lokalno cesto proti zgornjemu delu Semiške ceste, postavili pa bodo tudi semaforje.

Hkrati s prometno ureditvijo obnavljajo tudi vse instalacije pod podvozom. Dela, ki jih opravlja CGP Novo mesto, naj bi zaključili oktobra, do takrat pa bo Ulica 21. oktobra od hišne številke 11 do priključka na črnomaljsko obvoznico zaprta za ves promet.

Kot so sporočili iz kabineta črnomaljskega župana Andreja Kavška, prosijo za razumevanje, saj brez popolne zapore ceste pod podvozom ne morejo opraviti del, ki so sofinancirana iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

