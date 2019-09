Neurje se je zneslo nad Posavjem

3.9.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinočnje neurje je na našem območju prizadelo predvsem Posavje - veter je razkrival strehe, voda zalivala kleti in ceste, prožili so se plazovi. Precej manj dela so imele dežurne službe na Dolenjskem.

POSAVJE

Okoli 19. ure je neurje z močnim vetrom in dežjem zajelo občino Brežice. V neurju je bilo poplavljenih in razkritih več objektov. Posredovali so delavci cestnega podjetja, ki so zavarovali plaz na cesti Dvorce - Cerina in gasilci PGD Veliki Obrež, Cerklje ob Krki in Pirošica, ki so iz treh objektov in podvoza izčrpali vodo, iz podvoza odstranili okvarjeno vozilo in prekrili dva stanovanjska objekta.

Tudi v občini Krško je bilo v neurju poplavljenih več objektov. Posredovali so delavci komunalnega podjetja, ki so odstranili podrto drevo na cesti Veliki Trn – Raka in gasilci PGE Krško, ki so iz štirih objektov v naselju Kerinov grm izčrpali vodo.

V občini Sevnica je bilo poplavljenih več cest, sprožilo se je nekaj plazov. Gasilci PGD Studenec so odstranili podrti drevesi v naselju Zavratec. Delavci komunalnega in cestnega podjetja so očistili prepuste, odstranjevali plazove in nanose kamnine na cestišče.

DOLENJSKA

Ob 18.01 je na Mirni v ulici Glavna cesta meteorna voda zalila prostore cvetličarne, klet večstanovanjskega objekta in stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna so vodo izčrpali iz objektov.

Ob 20.35 so v kraju Dolenje Radulje, občina Škocjan, gasilci PGD Bučka izčrpali vodo iz zalite kleti stanovanjske hiše.

Vetrolom

Ob 20.30 se je na lokalno cesto Dolenje Radulje-Raka v občini Škocjan podrlo več dreves. Gasilci PGD Bučka so drevesa razžagali in odstranili. Pri odstranjevanju so uporabili tudi kombiniran delovni stroj, ker je šlo za večja drevesa.

Tehnična in druga pomoč

Ob 19.49 je na Bučki, občina Škocjan, zaradi neurja zemlja z bližnje preorane njive zalila cesto. Gasilci PGD Bučka so oprali približno sto metrov onesnažene ceste.

Ostali dogodki

Ob 18.46 je pri naselju Ogulin, občina Črnomelj, gorel večji kup suhe trave in krompirjevke. Gasilci PGD Vinica so požar ob robu gozda pogasili. Gorelo je na površini približno 40 kvadratnih metrov. Posebne škode ni.

Davi ob 3.57 se je v Goljeku, občina Trebnje, iskrilo in zagorelo na A električnem drogu. Gasilci PGD Čatež po Zaplazom so začetni požar pogasili, počakali do prihoda električarja in obžagali veje ob drogu. Dežurni delavec Elektro Ljubljana je odklopil elektriko in popravil napako pri oskrbi z električno energijo. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Velika Loka vendar njihova intervencija ni bila potrebna.

Ostal v pokvarjenem dvigalu

Ob 12.43 je na Seidlovi cesti v Novem mestu v okvarjenem dvigalu večstanovanjskega objekta ostal ujet občan. S tehničnim posegom so ga rešili gasilci GRC Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 12: ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠJE 1982.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIPEK, na izvodu Šipek;

- od 10:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOVANJA VAS, na izvodu Finki;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAKLO, TP MALE RODINE, TP RODINE PRI ČRNOMLJU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA, TP PLANINA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP:

- ŠENTRUPERT VAS, izvod ŠENTRUPERT ZAVRL LEVO med 8:00 in 13:00;

- Bačje, Debenc in Stan med 8:15 in 10:45;

- Log Mokronog, Gorenja vas in Ostrožnik med 11:00 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8. in 11. uro na območju TP Cerina izvod Cerina in med 11. in 13. uro na območju TP Obrežje Kalin izvod Slovenska vas; ter na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 11. uro na območju TP Krško Narpelj, Leskovec grad in Trška gora.

