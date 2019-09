FOTO: Najboljši gasilci isti kot lani

3.9.2019 | 08:05

Vesela gasilska druščina ob koncu uspelega tekmovalnega dne.

Vaja v gozdu

Prekrivanje strehe po neurju

Vaja pri nekdanji KZ Krka v Škocjanu

Bučka - V organizaciji PGD Bučka je potekalo 5. operativno taktično tekmovanje gasilskih enot Bučka 2019, ki so se ga tudi tokrat udeležile enote z dolenjskega in posavskega konca.

Kot pravi glavni organizator Silvo Vene, želijo tako širši javnosti pokazati, da gasilci poleg požrtvovalnega prostovoljnega dela pri reševanju nesreč skrbijo tudi za usposabljanja. Najrazličnejših nesreč je veliko, gasilci pa želijo ob raznih situacijah kar najbolj pravilno odreagirati.

Na tekmovanju, ki je trajalo kar od 9. do 17. ure, se je moralo 14 ekip iz dolenjske, trebanjske, sevniške in brežiške gasilske zveze izkazati v različnih disciplinah na različnih lokacijah: v hitrem oblačenju tekmovalcev in osnovnih gasilskim znanjih pri gasilskem domu na Bučki, pri delu z ročnikom z vodo iz naravnega vira ali cisterne pri gašenju kozolca na igrišču v Dulah, pri reševanju ponesrečenca z lestvijo iz 1. nadstropja stavbe pri nekdanji stavbi KZ Krka v Škocjanu, pri prekrivanju odkrite strehe v neurju na gasilskem poligonu na Bučki i n pri delovni nesreči v gozdu, kar so uprizorili pri lovskem domu Bučka.

Vse ekipe so se dobro izkazale z znanjem in zavzetostjo, a nekatere so bili najboljše in ob koncu so jim podelili naziv Naj operativna enota 2019. Ta naziv so tako kot lani prejeli v kategoriji avtocistern enota PGD Ponikve pri Trebnjem, pri kombijih oziroma manjših gasilskih vozilih pa ekipa iz PGD Šentlovrenc.

Kot pravijo organizatorji tekmovanja v PGD Bučka, to ni samo tekmovanje. Sodelujoče enote se med reševanjem nalog usposabljajo za nesreče in situacije, o katerih beremo tudi v črni kroniki. »Gasilci namreč nismo več samo gasilci požara, temveč skoraj vsakodnevno požrtvovalno priskočimo na pomoč pri nesrečah v prometu, pri delu, pri saniranju poškodb po neurjih, reševanju živali ...« pravijo. Poseben poudarek je bil na vaji poleg učinkovitosti predvsem na skrbi za lastno varnost posredovalcev.

Taktično tekmovanje je bilo zanimivo za javnost, ki si je delo gasilcev lahko ogledala od blizu, kar pri pravih intervencijah seveda ni mogoče in željeno.

L. Markelj, foto: PGD Bučka

