Planinski maraton za vse generacije

3.9.2019 | 09:20

Na najdaljši, 45-kilometrski, Gamsovi poti je bil najhitrejši Marjan Zupančič (v sredini), 2. mesto je dosegel sevniški atlet Miha Povšič (levo), tretji je bil Mitja Kelemen. (Foto: L. Motore)

Sodelovali so tudi najmlajši tekači. Svoje vtise so povedali v pogovoru z Rokom Petančičem. (Foto: M. L.)

Z združenimi močmi (Foto: M. L.)

Sevnica - Planinsko društvo Lisca Sevnica je v soboto organiziralo 5. sevniški planinski maraton 2019, pohodno tekmovalno prireditev, kjer so udeleženci imeli na voljo štiri različne poti: Škratkovo grajsko pot, ki je bila dolga 6,6 kilometra, dobrih enajst kilometrov dolgo Cicibanovo pot, Lisjakovo pot v dolžini 18,6 kilometra in Gamsovo pot, ki je bila dolga kar 45,6 kilometra.

Vse poti so bile rekreativne, Lisjakova in Gamsova pa tudi tekmovalni ter sta letos privabili tudi nekaj slovenskih vodilnih gorskih in trail tekačev, je povedal predsednik Planinskega društva Lisca Sevnica Rok Petančič.

Na najdaljši, Gamsovi, poti je bil med enaindvajsetimi tekači najhitrejši Marjan Zupančič iz Bohinjske Bistrice s časom 4 ure 44 minut 54 sekund, s časom 4 ure 44 minut 54 sekund, drugi je bil član Atletskega kluba Sevnica Miha Povšič s časom 4 ure 54 minut 54 sekund, tretji pa lanski zmagovalec Mitja Kelemen iz Murske Sobote s časom 5 ur 12 minut in 38 sekund.

Med ženskami je slavila Andreja Taškar iz Zagorja ob Savi s časom 8 ur 32 minut 33 sekund, druga je bila Beti Stegenšek iz Zagorja ob Savi s časom 8 ur 56 minut 52 sekund, tretja domačinka Katarina Božič s časom 11 ur.

Na krajši, 18-kilometrski Lisjakovi poti je med 22 tekači zmagal aktualni državni prvak Miran Cvet iz Hrastnika s časom 1 ura 25 minut 39 sekund, drugi je bil 17-letni mladinski državni prvak Klemen Španring iz Poljčan s časom 1 ura 30 minut 17 sekund, tretji pa (tretji z zadnjega državnega prvenstva) Aleš Žontar iz Ljubljane s časom 1 ura 34 minut in 8 sekund. Med ženskami je slavila aktualna državna prvakinja Mojca Koligar iz Kranja s časom 1 ura 41 minut 9 sekund, druga je bila (peta z zadnjega državnega prvenstva) Andreja Godec iz Laškega s časom 1 ur 59 minut 25 sekund, tretja Martina Podvršnik iz Ljubljane s časom 2 uri 29 minut 32 sekund, so sporočili iz Planinskega društva Lisca Sevnica.

Na najkrajših poteh, 6-kilometrski Škratkovi grajski poti in 11-kilometrski Cicibanovi poti, so za udeležence pohoda pripravili lutkovne delavnice na Svetem Roku in grajske igre v parku Gradu Sevnica. Pri sevniškem športnem domu, kjer je bil začetek in cilj vseh poti, so udeleženci dogodka lahko tudi plavali v bazenu, kamor je bil vstop zanje brezplačen. Organizatorji so pripravili tudi vodne igre in drug spremljevalni spored, pri čemer so se lahko med drugim tudi popeljali s s konferenčnim kolesom za sedem oseb.

M. L.

