Na območju Posavja in Dolenjske se usposabljajo belgijski padalci

3.9.2019 | 13:30

Foto: spletna stran Slovenske vojske

Cerklje ob Krki - Na letališču Cerklje ob Krki in v okolici od danes do 13. septembra poteka usposabljanje belgijskih padalcev v skokih z ekstremnih višin. Gre za izjemno zahtevne skoke, ki jih bodo izvajali v dnevnem in nočnem času z višin do 6.000 metrov in za katere uporabljajo posebno oprema in dodaten kisik, so zapisali na spletni strani Slovenske vojske.

Pri izvajanju skokov bodo uporabljali letalo belgijskih oboroženih sil C-130 Hercules, ki bo vzletalo in pristajalo na letališču Cerklje ob Krki. Dnevni urnik aktivnosti bodo prilagajali trenutnim vremenskim razmeram, sicer pa bodo padalci skočili predvidoma dvakrat dnevno v popoldanskem in nočnem času. Pristajalna mesta padalcev bodo v rajonu Cerklje ob Krki–Sevnica–Trebnje–Novo mesto–Šentjernej–Krško.

Koordinacijo letalskih aktivnosti v slovenskem zračnem prostoru bo po navedbah na spletni strani v sodelovanju s Kontrolo zračnega prometa Slovenije izvajal 15. polk vojaškega letalstva, ki bo belgijski enoti v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki zagotavljal logistično in ostalo podporo države gostiteljice.

M. Ž.