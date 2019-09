Zobozdravstvena ambulanta spet odprta

3.9.2019 | 17:30

Brežiški župan Ivan Molan in direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević sta prerezala trak pred obnovljeno zobozdravstveno ambulanto. (Foto: L. K.)

Odprtje zobozdravstvene ambulante je pospremil domači harmonikar. (Foto: L. K.)

Bizeljsko - Na Bizeljskem so včeraj odprli prenovljeno zobozdravstveno ambulanto za odrasle in mladino.

Dosedanja zobozdravnica koncesionarka Janja Nikolić se je s 1. avgustom upokojila, zato so morali zobozdravstvo na Bizeljskem organizirati na novo. Kot je povedal direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević, so manjši del opreme odkupili od upokojene zobozdravnice, ostalo opremo so dokupili. »Iz sredstev Zdravstvenega doma Brežice smo nabavili nov zobozdravstveni stol z intraoralnim RTG aparatom, sterilizator, kompresor, pohištveno in računalniško opremo,« je povedal direktor.

Nabavljena oprema je stala dobrih 45.000 evrov.

V ambulanti delata zobozdravnica Jelena Račanović in Jadranka Iljaž, ki je bila zaposlena že pri koncesionarki.

M. L., foto: L. K.

Galerija