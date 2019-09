Včeraj dvanajst prometnih nesreč

3.9.2019 | 15:05

Policisti PU Novo mesto so včeraj obravnavali dvanajst prometnih nesreč z materialno škodo in eno z lahkimi telesnimi poškodbami. V Sevnici se je lažje poškodoval 27-letni mopedist, ki ga je domnevno zaradi neprilagojene hitrosti na mokri in spolzki cesti v ovinku zaneslo čez rob vozišča, kjer je padel. Pregledali so ga v sevniškem zdravstvenem domu, a hujšega ni bilo.

Trojica ostala brez vozila

Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja pa so zasegli tri vozila. Zjutraj so v Novem mestu 24-letniku zasegli kombinirano vozilo, popoldne krški policisti v Zalokah avtomobil 53-letni voznici, brežiški policisti pa v Velikih Malencah avto 33-letni voznici iz Ljubljane.

Prijeli 23 tujcev

Policisti so od zadnjega poročanja prijeli 23 tujcev, ki so v državo vstopili na nedovoljen način, in sicer: deset državljanov Maroka, po štiri državljane Alžirije in Bangladeša, po dva državljana Egipta in Sudana ter državljana Sirije.

Tujci so bili prijeti v Miličih, Ručetni vasi, Ivanjem dolu, Gornji Težki vodi, Stranski vasi pri Semiču, Gorenjih Radencih, Kotu pri Semiču in Stari Lipi.

