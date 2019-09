Prvi v prometni znak, drugi na bok

3.9.2019 | 18:40

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Iz ReCO Novo mesto danes poročajo, da je ob 7.55 v Prečni osebno vozilo zapeljalo s ceste in se zaletelo v prometni znak. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe v reševalno vozilo, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 8.13 pa je pri Koroški vasi osebno vozilo zapeljalo s cestišča in obstalo na boku. V nesreči je bila prav tako poškodovana ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali policiji in postavili vozilo na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo prav tako odpeljali v novomeško bolnišnico.

V Posavju in Beli krajini je dan minil bolj mirno, saj dežurni na številki 112 o izrednih dogodkih ne poročajo.

M. M.