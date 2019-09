Potapljači bodo v soboto 26. leto zapored čistili rečno dno

3.9.2019 | 20:05

Utrinek z odprtja potapljaške sezone v začetku januarja. (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto letos ponovno organizira že tradicionalno akcijo čiščenja reke Krke, poimenovano EKO 2019 – potapljači za čisto Krko. Akcija bo to soboto potekala od gostišča Loka do starega mestnega mostu ter pod sodiščem.

»Kljub temu, da smo tu akcije že imeli, smo se zaradi novih odpadkov, ki so predvsem posledica vandalizma in objestnosti nekaterih, nekaj odpadkov pa je ostalo še od prej, odločili, da ponovno čistimo rečno dno na področju Novega mesta. Na akcijo so povabljena vsa potapljaška društva in klubi iz Slovenije in tudi nekaj klubov s Hrvaške, dogodek pa poteka tudi pod okriljem Slovenske potapljaške zveze. Tudi z letošnjo akcijo podpiramo projekt Krka živi, v katerem aktivno sodelujemo vse od njegovega začetka. Letos smo uspeli pridobiti tudi kar nekaj novih sponzorjev, ki jim ni vseeno za odnos do okolja,« je v imenu organizacijskega odbora sporočil Aleš Blatnik.

Glede zgodovine njihov ekoloških akcij so v KPA še zapisali, da so imeli prvo leta 1993 na nivoju kluba. Ker so takrat videli, da je odpadkov pod vodo toliko, da jih ne bodo zmogli očistiti sami, pa se je porodila ideja, da bi naslednje leto organizirali akcijo, v katero bi vključili potapljače iz vse Slovenije. »Tako smo leta 1994 začeli z množično ekološko in čistilno akcijo podvodnega sveta reke Krke, kasneje pa so po našem vzoru pripravili podobne akcije tudi drugod po Sloveniji. Sedaj je akcija čiščenja reke Krke postala že tradicionalna. Pripravljamo jo vsako leto prvi vikend v mesecu septembru, razen tedaj, ko vremenske razmere tega ne dopuščajo, in termin prestavimo,« je še dodal Blatnik.

Predviden urnik dogajanja v soboto, 7. septembra:

1. 10:00; Prihod udeležence (zbor pred Klubom za podvodne aktivnosti Novo mesto, Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto)

2. 10:45; Otvoritev dogodka in seznanitev udeležencev s potekom akcije

3. 11:15 – 13:15; Potop – čiščenje struge reke Krke

4. 13:30 – Kosilo, Zaključna analiza akcije

KPA potapljaško sezono tradicionalno odpre s potopi kmalu po novem letu. Na letošnjem dogodku so zabeležili rekordno udeležbo, bilo jih je več kot sto, a v Krko, ki je imela le pet st. Celzija, jih je skočilo 32. Kako je bilo, si lahko ogledate v našem arhivu.

M. M.