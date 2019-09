V akciji Šolar razdelili 70 bonov

4.9.2019 | 08:10

Fotografija je ilustrativna (Foto: M. Ž.)

Metlika - Na Območnem združenju Rdečega križa Metlika so tudi letos že 13. leto zapored pripravili akcijo Šolar, s katero želijo pomagati osnovnošolcem in srednješolcem pri nakupu šolskih potrebščin, ki prihajajo iz socialno šibkih družin v meliški občini. »Gre za enkratno finančno pomoč, ki jo v obliki vrednostnega bona v višini 40 evrov na otroka prejmejo starši. Bon na ime otroka so tudi letos lahko koristili v trgovini Partner v Metliki, in sicer od 1. do 31. avgusta, ko je potekala akcija, ki je namenjena izključno nakupu šolskih potrebščin,« je pojasnila sekretarka metliškega Rdečega križa Zalka Klemenčič.

Letos so razdelili 70 bonov v skupni vrednosti 2.800 evrov. Denar za pomoč pa so prispevali novomeško podjetje Krka, Združenje žensk Inner Wheel klub, klub BŠ, Zoofa- zadruga oblikovalcev in ustvarjalcev iz Ljubljane, Rdeči križ Metlika in fizične osebe namesto sveč in rož ob izgubi občanke iz Metlike.

Pomoč za nakup šolskih potrebščin so prejeli otroci iz družin, ki so sicer prejemniki njihove pomoči s prehrano, oblačil ali v obliki kritja položnic, ter učenci, ki so jih predlagale osnovne šole in krajevne organizacije Rdečega križa. Glede na potrebo po tovrstni pomoči in pogovor s starši predstavlja začetek novega šolskega leta za družine velik finančni izdatek. Otrokom želimo veliko uspeha in razigranih dni v novem šolskem letu, je še dodala Klemenčičeva.

M. Ž.