Gorelo na Koglem

4.9.2019 | 07:00

Včeraj ob 17.23 uri je v naselju Koglo, občina Šmarješke Toplice, gorelo gospodarsko poslopje velikosti 8 x 4 metre. Gasilci PGD Šmarjeta, Zbure, Bela Cerkev in Orešje so požar omejili in pogasili ter očistili pogorišče. Vzrok in višino škode bodo ocenile pristojne služne.

Dimnikar si je poškodoval glavo

Ob 9.11 si je v naselju Cesta, občina Dobrepolje, dimnikar pri delu poškodoval glavo in dobil vreznino. Posredovali so reševalci NMP UKC Ljubljana, ki so oskrbeli poškodovanca ter ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.30 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLANINA;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA izvod Železniška postaja.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 2;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE JENIČ;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK, TP VELIKI OREHEK, TP ZAJČJI VRH, TP HRUŠICA, TP HRUŠICA MLIN;

- od 11.00 do 14.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHE;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ;

- od 13.15 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IGLENIK (NM), TP MALI CEROVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HMELJČIČ na izvodu V HRIB OB DV.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 7.30 in 9.00 na območju TP Hrastno;

- med 9.15 in 10.30 na območju TP Lontovž in Svinjsko vas;

- med 10.30 in 14.30 na območju TP Škovec, Škovec dolina, Srednje Laknice, Srednje Laknice 2, Vrh nad Mokronogom, Bajhovec, Gorenje Laknice in Gorenji Mokronog;

- med 11.00 in 14.00 na območju TP Brinje, Trstenik, Fužine Mirna in Migolica;

- med 11.00 in 11.05 ter med 13.55 in 14.00 na območju TP Selo pri Mirni, Selska gora, Srasle, Žunovec, Zaloka in Novo Zabukovje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto na območju TP Spodnji Grič predvidoma med 8. in 11.30 uro ter na območju TP Grič Leskovec predvidoma med 12. in 15. uro; na nadzorništvu Bistrica ob Sotli na območju TP Bizeljsko - nizkonapetostni izvod Zgornja Sušica predvidoma med 8. in 14. uro ter na območju TP Nova vas Bizeljsko predvidoma med 8.15 in 11. uro.

M. K.