V slovenski reprezentanci pet krkašev

4.9.2019 | 09:40

Člani lanske reprezentance, ki se je domov vrnila z osvojenim tretjim mestom. (Vir: NTK Krka)

Novo mesto, Nantes - V francoskem Nantesu se je včeraj začelo ekipno evropsko prvenstvo v namiznem tenisu za člane in članice, na katerem bo slovenska moška reprezentanca, ki je lani osvojila bronasto medaljo, branila bron iz Luksemburga. Za petčlansko državno reprezentanco, ki je imela včeraj prosti dan, igrajo kar štirje igralci Namizno teniškega kluba Krka Novo mesto, in sicer Darko Jorgič, Deni Kožul, Peter Hribar in Tilen Cvetko, pa tudi v ženski reprezentanci je članica novomeškega kluba Aleksandra Vovk, so sporočili iz kluba.

Bronasti z lanskega prvenstva imajo prvo tekmo danes ob 13. uri z Nizozemsko, dan kasneje v dopoldanskih urah pa z ekipo Hrvaške.

M. Ž.