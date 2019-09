Klopotec dvignili nad vinograde

4.9.2019 | 10:40

Člani Vinogradniškega društva Pišece se veselijo bližajoče se trgatve. (Foto: D. L.)

Klopotec so pripravili za letošnjo sezono. (Foto: D. L.)

Pišece - Vinogradniško društvo Pišece ostaja zvesto dolgoletni tradiciji postavljanja društvenega klopotca v vinogradih svojih članov in tako ga je postavilo tudi letos.

To prijetno delo so člani tokrat opravili v vinogradu družine Krulc na Guleku. Zbrane je nagovoril predsednik društva Vinko Lesinšek. Navzoči vinogradniki so se strinjali z njim, da so še posebej ponosni na društveni vinograd, ki ga obdelujejo in v njem tudi pridelajo svoje, društveno vino.

Gostitelj tokratne postavitve Jože Krulc se je v imenu družine zahvalil za zaupanje in vsem zaželel uspešno jesen in obilno trgatev.

Vinogradniki so klopotca veseli, saj ta naprava odganja iz vinograda ptice in z glasnim klopotanjem naznanja bližajoči se čas trgatve. S postavitvijo so člani Vinogradniškega društva Pišece tudi uresničili enega od številnih letošnjih društvenih ciljev, med katerimi je trgatev, ki bo sledila postavitvi klopotca, in pozneje še martinovanje.

M. L., foto: D. Lipej

