»Karkoli drugega, pedofil pa že ne«

4.9.2019 | 18:30

Mladenko Grgić (39), Mladen, kot ga kličejo prijatelji, iz Gabrja pri Soteski ima dve plati. Svetlo, zaradi katere je pred tremi leti brez pomisleka skočil v ledeno mrzlo Ljubljanico in iz nje rešil utapljajočega se moškega, in temno, ki ga je pred leti zaradi tatvin pripeljala tudi v zapor. Zdaj ga je strah, da bo zaradi nedavnega dogodka na kopališču Balnea v Dolenjskih Toplicah obveljal za izprijenca.

Mladen poleti pogosto prihaja v Balneo, tam je bil tudi prvi avgustovski ponedeljek. »Kupil sem vstopnico za tri ure kopanja, s seboj pa sem imel tri pločevinke piva, za vsako uro enega. Ker so bili ležalniki zasedeni, sem šel najprej na zelenico. Potem pa sem se odpravil proti toboganu, nameraval sem se spustiti po njem, s sabo sem vzel telefon, ker sem želel nekoga prositi, da me posname med vožnjo. Tam so bile tri mlade punce, ena je imela velik fotoaparat, pa sem ji rekel, da se gotovo spozna na fotografiranje, in jo prosil, naj me posname z mojim telefonom. To je tudi naredila, zahvalil sem se ji in se poslovil. Nič drugega ni bilo,« pripoveduje Mladen.

»Potem sem nekaj časa stal v otroškem bazenu, naslonjen na tisto betonsko žabo, ki je v vodi, in pil pivo. Do mene je prišel reševalec iz vode in me opomnil, da otroški bazen ni ravno primeren kraj za pitje piva. 'Lepa beseda lepo mesto najde,' sem mu rekel in se umaknil na ležalnik. Potem sem se šel kopat. V bazenu sem bil dobre pol ure. Na bazenu je bilo veliko otrok in mladine, poznanega pa nobenega. Z nikomer se nisem pogovarjal, z nikomer nisem vzpostavljal stika.«

Po kopanju je spil še drugo pivo in šel nazaj v vodo, nekaj časa je plaval, potem pa se je ustavil ob robu bazena. »Tam sem čofotal, se prevračal po vodi in podobno. V bližini so bile v bazenu tri mlade punce, najbrž mladoletne, ob robu bazena pa je sedela še četrta. Vem, koliko sem star, vem, da tako mlada dekleta nikakor niso v moji 'ligi' in nobenega stika nisem poskušal vzpostaviti. Čez čas sem se odrinil in začel plavati proti drugemu koncu bazena, tisti punci, ki je sedela ob robu bazena, pa sem rekel: 'Zakaj se pa ta lušna ne gre nič kopat?' To je bilo vse. Še preden je kaj odgovorila, sem odplaval dalje. Naredil sem en krog po bazenu, se vrnil v kot, kjer sem bil prej, še malo počofotal, potem pa sem šel iz vode, spil tretje pivo, se posušil ter se odpravil proti slačilnicam in nato domov.«

V sredo je bil spet na bazenu. Znova je kupil vstopnico za tri ure in vzel sabo tri pločevinke piva. Po dveh urah, bilo je po drugem pivu, se spominja Mladen, je prišel do njega reševalec iz vode, tisti, ki ga je že v ponedeljek opomnil glede piva na otroškem bazenu. Tokrat so ga zmotili natikači, ki jih je imel Mladen na nogah. Razložil mu je, zakaj jih ima, da so popolnoma čisti in da jih uporablja le za kopanje, in pri tem je tudi ostalo.

»Pil sem tretje pivo, bil sem že skoraj na odhodu, ko je spet prišel reševalec. Povedal mi je, da je pravkar govoril z direktorjem, ki se je odločil, da mi za stalno prepove vstop v Balneo in da moram takoj zapustiti kopališče. Vprašal sem ga, zakaj, pa mi je povedal, da zato, ker naj bi v ponedeljek nadlegoval mladoletnice. Bil sem v šoku. Tema mi je padla na oči in stisnilo me je v prsih. Prosil sem ga, naj pokliče direktorja bazena, da razčistimo zadevo, a ni hotel nič slišati. Potem sem sam poklical policijo, da bi jim povedal, kje sem in za kaj gre. Na policiji sem jih prosil, naj povedo, česa me obtožujejo v Balnei, kaj naj bi konkretno naredil narobe. Policista sta rekla zgolj to, da sem nadlegoval mladoletna dekleta. Kje? Kako? Katere? Nič mi niso povedali, le to, naj bom srečen, da so se starši odločili, da me ne bodo tožili. Ne morem biti srečen, sem rekel. Če ne bo nihče drug tožil, bom jaz, zaradi klevetanja.«

Vse od dogodka v Balnei je Mladen v hudi stiski. »Vem, da v okolici nisem na najboljšem glasu, a za pedofila me ne bodo imeli. Če bi imel denar za odvetnika, bi šel v tožbo, saj bi rad opral svoje ime. Govorice so se že začele, zadnjič mi je v Straži nekdo rekel, da so me vrgli iz Balnee, ker sem tam nadlegoval desetletne deklice.«

Ko smo se o dogodku na kopališču pozanimali v Termah Krka, so nam povedali, da je osebje Balnee 5. avgusta prejelo obvestilo obiskovalk, ki so vodile skupino otrok na kopanju, da je obiskovalec nadlegoval njih in deklico, članico njihove skupine. Kaj naj bi se dogajalo, nam niso povedali, so pa dejali, da so reševalci obiskovalca takrat takoj začeli iskati na kopališču, a je ta medtem že zapustil bazenski kompleks. »Obiskovalke so o dogodku obvestile svojo vodjo, ta pa je seznanila vodjo Term Dolenjske Toplice, da bo o dogodku sama obvestila policijo. Ko je gospod 7. avgusta znova prišel na kopališče, bil je vidno vinjen in je s seboj imel tudi alkoholno pijačo, so ga reševalci pospremili s kopališča in mu vrnili znesek, ki ga je plačal za vstopnino. V skladu z navodili tako ravnajo vedno, kadar obiskovalci kršijo hišni red in je treba zagotoviti varno in prijetno kopalno izkušnjo za ostale kopalce in obiskovalce,« so nam povedali v Termah Krka.

