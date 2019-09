Podrla dva znaka, zapeljal v luknjo na mostu, avtobus poškodoval peško

4.9.2019 | 13:00

Foto: Arhiv DL

Včeraj so obravnavali tri prometne nesreče z lahkimi poškodbami in deset z materialno škodo. V Prečni je zjutraj voznica osebnega avtomobila domnevno zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala izven ceste in podrla dva prometna znaka ter se pri tem lažje poškodovala.

V Bušeči vasi je kolesar dopoldne zapeljal v luknjo na lesenem mostu, padel in se lažje poškodoval Zaradi slabega stanja mostu bodo policisti ukrepali zoper pristojnega vzdrževalca cest.

V Novem mestu je dopoldne avtobus pri zavijanju poškodoval peško na pločniku. Po pregledu v bolnišnici so ugotovili, da so njene poškodbe lažje. Policisti bodo zoper voznika avtobusa uvedli postopek o prekršku.

Več vlomov v hiše

V Cerovem Logu so včeraj dopoldne neznanci vlomili v hišo, ki še ni naseljena. Pregledali so prostore, a po prvih ugotovitvah niso nič odnesli.

Na Velikem Kamni pa so storilci poskusili na silo vstopiti v hišo, a dejanja niso dokončali. Kljub temu so lastnikom naredili za skoraj tri tisoč evrov škode.

V Dolenjih Ponikvah so najverjetneje ponoči neznanci vlomili v hišo. Vzeli so nekaj malega denarja in poškodovali vrata. V Gorenjih Ponikvah pa so vlomilci odnesli nekaj zlatnine in denarja ter lastnikom naredili za nekaj tisoč evrov materialne škode.

V Dečnih selih so storilci izkoristili odsotnost domačih in vlomili v hišo. Pregledali so prostore, ali so kaj odnesli, pa bodo lastniki ugotavljali danes, ko se vrnejo z dopusta.

V Jugorju pri Gabrju so neznanci zvečer poskusili vlomiti v parkiran avtomobil, a bili neuspešni. So pa poškodovali vrata in naredili za nekaj sto evrov škode.

Prijeli 74 tujcev

Policisti so od zadnjega poročanja včeraj obravnavali 74 tujcev, ki so nezakonito vstopili v državo. Popoldne so v Ponikvah, na območju policijske postaje Brežice, prijeli devet državljanov Indije in trinajst državljanov Pakistana. V Šutni so danes zjutraj nekaj pred sedmo uro prijeli šestnajst državljanov Iraka, med njimi naj bi bilo sedem otrok. Kriminalisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja pridržali voznika osebnega avtomobila, ki je vozil omenjeno šestnajsterico.

Kraji prijetja so bili: Jesenice na Dolenjskem, Dobrava pri Kostanjevici, Košenice, Semič, Grič pri Trebnjem (avtocesta), Sinji vrh, Ponikva (Brežice), Zapudje, Uršna sela, Šmihel, Brežice (avtobusna postaja), Šutna.

M. Ž.