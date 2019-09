Do večje dodane vrednosti z vinskim turizmom

4.9.2019 | 14:00

V krški kleti

Leskovec pri Krškem, Nemška vas - Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec si je sinoči s sodelavci, med njimi je bil tudi državni sekretar Jože Podgoršek, ogledala vinsko klet Kmečke zadruge Krško v Leskovcu pri Krškem. V krajšem pogovoru sta direktor zadruge Janez Živič in predsednik upravnega odbora zadruge Jože Božič predstavila zadrugo in klet ter nanizala nekatera aktualna odprta vprašanja v slovenskem vinarstvu.

Ogleda in srečanja so se udeležili tudi predstavniki občine Krško na čelu z županom Miranom Stankom, ki so ministrici predali gradivo v zvezi z namakanjem.

Na posestvu Albiana

Ministrica se je s svojo ekipo uro pozneje udeležila še okrogle mize o vinskem turizmu, ki so jo pripravili na Posestvu Albiana - Vinska klet Žaren v Nemški vasi nad Leskovcem. Pogovor, ki ga je vodil Drago Bulc, je tekel o smereh razvoja in dodanih vrednostih vinskih kleti, do katerih je mogoče priti z ureditvijo nastanitev, pripravo vodenih degustacij, vključevanjem lokalnih kulinaričnih posebnosti, izkustvenih doživetij itd.

Govorili so tem, kako tudi v Sloveniji, in seveda tudi v vinorodni deželi Posavje, razviti celovite produkte vinskega turizma, kako doseči, da bodo že zastavljene vinsko-turistične ceste zaživele, kdo vse se mora za to povezati ter kakšne spodbude pričakujejo vinarji in vinogradniki v naslednji finančni perspektivi.

Del omizja na okrogli mizi

V pogovoru so svoje izkušnje in poglede na razvoj vinskega turizma v Sloveniji razkrili gostitelj srečanja Jernej Žaren, Lojze Kerin iz Vinarstva Kerin, Rok Petančič, vodja projekta Modra frankinja, prof. dr. Aleš Gačnik z Univerze na Primorskem, Jean Michel Morel z Domačije Kabaj Morel in ministrica Pivčeva. V razpravi so se oglasili še predvsem nekateri izkušeni uredniki gastronomsko-vinarskih revij, kot sta npr. Jože Rozman in Tomaž Sršen.

Okrogla miza je potekala v okviru dogodka Tedna okusov Posavja, na katerem se je v organizaciji CPT Krško v času od 29. avgusta že ali pa se bo do 7. septembra še zvrstila cela vrsta gastronomsko-vinarskih dogodkov. Prejšnji četrtek je tako v gostišču Tri lučke nad Krškim svojo ponudbo predstavilo skoraj 30 gostincev, vinarjev in kmetij, v dneh od 30. avgusta do 6. septembra je oz. še bo svoje jedi iz svežih lokalnih surovin v družbi najboljših posavskih vin napovedanim gostom ponudilo 12 gostincev.

To soboto bodo med 17. uro in 19.30 v atriju Mencingerjeve hiše v starem jedru Krškega kuharji razvajali goste s kulinaričnimi umetninami, svoje pa bodo pridale še najboljše regijske vinarke. Od 17. ure dalje bo v starem mestnem jedru tudi Festival vina in kulinarike s ponudbo raznolikih jedi in posavskih vin na ulici. Pri hrani bo poudarek na ribah in jedeh iz krškopoljca. Sodelujejo vinarji: Kerin – Hiša frankinje, Hiša trt, vina in čokolade Kunej, Klet Pirc, Vinska klet Žaren, Vina Dular, Klet Krško, Vinska klet Molan, Vinarstvo Keltis, Vinska klet Mastnak, Vinotrs - Robert Jarkovič, Kmetija Kobal in Vina Kozinc.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

