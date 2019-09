Na vašo pobudo: Svečomat je v okvari že mesece

Svečomat, ki pri največjem novomeškem pokopališču ne deluje že mesece, bodo najverjetneje umaknili. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Bralka je potožila nad neurejenostjo mestnega pokopališča v Srebrničah. Zmotili so jo nedelovanje tamkajšnjega svečomata, neurejenost žarnih grobov in nagrobniki, ki niso izdelani po veljavnih pravilnikih.

»Pred mestnim pokopališčem v Srebrničah stoji svečomat, ki je v okvari že od zime, to pomeni že mesece. Obiskovalci prihajajo iz različnih slovenskih krajev in drugih držav, sodeč po registrskih tablicah in komentarjih pred svečomatom,« je začela niz pritožb in dodala, da je tamkajšnja cvetličarna po 16. uri zaprta. »Morda je pa to novi pristop k ekološki ozaveščenosti o nerabi neekoloških sveč?« se je še vprašala.

Simon Štukelj, vodja sektorja splošna komunala v družbi Komunala Novo mesto, je odgovoril, da so svečomate pred leti začeli umeščati na vsa pokopališča v njihovem upravljanju, a so bili ti stalna tarča vlomov, nepridipravi pa so kradli tako izkupiček kot sveče. »Z izjemo svečomata v Srebrničah so bili vsi odstranjeni, razmišljamo pa tudi o odstranitvi tega svečomata, saj škoda, ki nastaja po teh vlomih, krepko presega celotni iztržek. Zagotovo nas lahko tudi takšne okoliščine vodijo v razmišljanje, da prižiganje sveč ni edini način izražanja pietete do naših pokojnih,« je še odgovoril Štukelj.

Nadalje je bralka povedala, da so žarni grobovi neurejeni: »Ponujen nam je bil travnat ŽP ali gozdno-blaten. Zdaj je pa tudi travnat ŽP postal blaten. Vse to je že leta. Ja, je najlepše in moderno urejeno za razkazovanje turistom ter gostom, saj ga le takrat uredijo.«

»Kar zadeva ocene urejenosti grobov, dopuščamo in sprejemamo vsako mnenje. Dejstvo pa je, da je to pokopališče drugačno, sodobnejše in ponuja nekoliko drugačno dojemanje pokopališkega prostora. Čiščenje in urejanje grobov oziroma nagrobnikov pa je logično skrb vsakega posameznika,« je odgovoril sogovornik iz komunalnega podjetja in glede njene ocene, da je precej grobov oz. nagrobnikov izdelanih mimo pravilnika in normativov, še dodal, »res je, da je postavljenih nekaj nagrobnikov, ki nekoliko odstopajo od pravilnika, in to kljub dejstvu, da so svojci in kamnoseki dobro seznanjeni s temi pravili. Tudi tega problema smo se že lotili in se skušamo s svojci dogovoriti o odpravi neskladij. Gre pa očitno za precej zmotno razmišljanje o primernosti izvedb določenih nagrobnikov. Nabor primernih izvedb, tako z vidika uporabe materialov kot samega oblikovanja, ni tako majhen. Gospo lepo vabimo v pisarno pogrebne službe v Srebrničah, kjer ji lahko še enkrat predstavimo katalog tipskih nagrobnikov, ki so določeni za to pokopališče. Tudi pri tem vprašanju lahko na koncu zaključimo, da je treba sprejemati različna mnenja, okuse in nazore.«

Članek je bil objavljen v 35. številki Dolenjskega lista z dne, 30. avgust 2019.

Mirjana Martinović