Skoraj sto kaznivih dejanj

5.9.2019 | 20:35

Bojan Jelić (Foto: B. B.)

Brežice - Čeprav je Bojan Jelić iz Krškega sporazum o priznanju krivde podpisal že pred skoraj tremi meseci, se sojenje na brežiškem okrajnem sodišču še vedno ni končalo.

Kar 90 kaznivih dejanj – od goljufij do zatajitev, poškodovanja tujih stvari, lahke poškodbe, tatvin, ponarejanja listin in prikrivanja – iz 31 obtožnih predlogov z različnih slovenskih sodišč so združili v en postopek, ki ga na brežiškem okrajnem sodišču vodi sodnica Danijela Knez Molan. Predobravnavni narok je bil 10. avgusta razpisan že četrtič, a bo do konca sojenja minilo še vsaj nekaj tednov.

Jelić in njegov zagovornik Dušan Medved sta namreč zatrjevala, da je obtoženi, ko je bil še na prostosti (trenutno zaradi drugih zadev v Celju prestaja zaporno kazen), določenim oškodovancem že povrnil škodo, v zameno pa so ti odstopili od pregona. Jelić pravi, da je vse dokumente o umiku zadev predal krškim policistom, a naj bi nekateri očitki kljub temu ostali v obsežnem spisu, ki ga je za sojenje v Brežicah pripravila okrajna državna tožilka Mojca Komatar. Sodnica je na koncu odločila, da se bo obravnava nadaljevala 13. septembra, do takrat pa bo lahko Jelićev zagovornik natančno pregledal tožilkin spis.

Jelić je sicer že 30. maja letos s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde za 90 kaznivih dejanj, s katerimi je povzročil za več kot 20.000 evrov škode. Tožilka mu je v zameno za priznanje ponudila tri leta in devet mesecev zapora, Jelić pa mora zdaj priznanje izreči še pred sodiščem.

Med kaznivimi dejanji, ki so zapisana v spisu, je več primerov tankanja goriva, ki ga ni plačal z izgovorom, da pri sebi nima denarja, podobne trike pa je izvajal tudi v gostilnah in hotelih. Enkrat je z avtomobila, ki si ga je za testno vožnjo izposodil v avtosalonu, odstranil vinjeto in iz rezervoarja iztočil gorivo, drugič je s cigaretnim ogorkom poškodoval sedež testnega avtomobila in avtomobilsko preprogo. Podjetju, ki mu je bil dolžen denar, je plačal le del zahtevanega zneska, potem pa plačano položnico priredil tako, da je bilo videti, kot da bi plačal celoten znesek ...

Poleg sojenja v Brežicah zoper Jelića na Okrožnem sodišču v Novem mestu teče še postopek zaradi poslovne goljufije. Jelić je imel namreč do avgusta 2017 registrirano podjetje BA, trgovine in storitve, novembra 2016 pa je v trgovini z avtodeli v Novem mestu začel na veliko naročati blago, ki pa ga pozneje ni plačal. Podjetje je oškodoval za okoli 2.800 evrov, novomeško tožilstvo pa mu je v zameno za priznanje junija ponujalo kazen šestih mesecev zapora, a je takrat ni sprejel.

Članek je bil v Dolenjskem listu objavljen 22. avgusta.

Boris Blaić