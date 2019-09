Šole zapolnjene do zadnjega kotička

5.9.2019 | 09:25

Otroci že od ponedeljka spet sedijo v šolskih klopeh. (Ilustrativna fotka, foto: L. M., arhiv DL)

Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan - V ponedeljek so naše šole znova odprle svoja vrata. Kako in s koliko učenci so pričeli novo šolsko leto 2019/2020, smo se pozanimali v škocjanski, šmarješki in šentjernejski osnovni šoli.

Nina Šalamon

OŠ Šentjernej obiskuje letos 717 otrok v 34 oddelkih, 70 jih je na podružnični šoli v Orehovici. Med šolarji je 89 prvošolčkov in sicer 74 na matični šoli v Šentjerneju in 15 na podružnici. Kot pravi v.d. ravnateljice Nina Šalamon, gre znova za močno generacijo otrok, kar jih seveda veseli. Za enkrat prostorske stiske nimajo, je pa šolska stavba zasedena do zadnjega kotička. Med počitnicami so na šoli poskrbeli za nujna vzdrževalna dela - tako v kuhinji kot v učilnicah, pove Šalamonova, ki šolo kot vršilka dolžnost vodi od marca.

Nevenka Lahne

OŠ Šmarjeta je zapolnjena do zadnjega kotička. Kot pove ravnateljica Nevenka Lahne, imajo na šoli 17 oddelkov, kar je eden več kot lani, šolarjev pa je 373 - lani 366. Prvošolčkov je 34, torej dva oddelka. V naslednjem letu pričakujejo, da bodo vsi razredi dvooddelčni, kar pomeni 18 oddelkov.

Prostorska stiska se pojavlja v šolski jedilnici, ki zmore do 150 sedežev. Stisko pri kosilu in malici rešujejo tako, da učenci dveh razredov malicajo v razredih. Med počitnicami so v šoli opravili tekoča vzdrževalna dela, nabavili garderobne omarice za učence 4. in 5. razreda. »Posebne nove nabave v tem šolskem letu niso predvidene, bo pa potrebno reševati nastalo prostorsko stisko,« pravi ravnateljica Lahnetova.

Irena Čengija Peterlin

V OŠ Frana Metelka Škocjan, ki jo letos obiskuje 371 otrok (336 v Škocjanu in 35 na Bučki), se lahko letos pohvalijo s 43 prvošolčki in sicer jih imajo na matični šoli v Škocjanu 39 v dveh oddelkih, na podružnici na Bučki pa štiri učence, kar pomeni, da je 12 učencev v kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda.

Kot pove ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin, imajo v šoli z nadgradnjo vrtca Radovednež dovolj prostora in se zato ne srečujejo več s prostorsko stisko. Tudi pri njih med počitnicami niso mirovali. Postorili so načrtovana vzdrževalna in druga investicijska dela. Hišnika sta poskrbela, da so prostori v vseh štirih objektih, ki jih vzdržujejo, prebeljeni, zunanjost pa urejena. Letošnjo poletje je občina urejala Park zdravega počutja na šolskem igrišču in tudi pri teh delih je šolski hišnik veliko postoril in sodeloval. Občina je v sklopu parka na novo uredila tudi dvoje igrišč za otroke iz vrtca.

Besedilo in foto: L. Markelj