Ponoči zagorel avto

5.9.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv; D. R.)

Minulo noč, ob 00.29 uri je v Zgornji Pohanci, občina Brežice, zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Sromlje in Spodnja Pohanca, ki so požar pogasili.

Madež v potoku

Včeraj ob 18.38 je bil pri Lebanovi ulici v Novem mestu na gladini potoka Težka voda opažen madež. Gasilci GRC Novo mesto so ugotovili, da v potok izteka neznana tekočina. Na kraj izlitja so postavili pivnike.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.30 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA, na izvodu smer Grič-Rom.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK 2003.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 8.30 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP ČEŠENCE;

- od 10.00 do 11.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VRHPEČ KAMNOLOM.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Peč Rožno med 8. in 10. uro in na območju TP Vojsko med 11. in 14. uro.

M. K.