Začeli z asfaltiranjem Kandijskega mostu

5.9.2019 | 08:20

Kmalu bo Kandijski most dobil prenovljeno podobo. (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Danes izvajalec del na Kandijskem mostu začenja z asfaltiranjem, zato bo most predvidoma tri dni med 8.30 in 12.30 zaprt tudi za pešce in kolesarje, so sporočili iz novomeške občine. Asfalt ima namreč pri vgradnji izjemno visoko temperaturo, okoli 150 °C, zato izvajalec naproša, da obiskovalci upoštevajo zaporo in v obdobju popolne zapore ne poskušajo prečkati gradbišča, saj lahko pride do hude nesreče. Pred in po asfaltiranju bo prehod za pešce v naslednjih dneh omogočen samo po pločniku, so pojasnili.

Prenova mostu sicer traja nekoliko dlje, ker se je ob odprtju voziščne konstrukcije izkazalo, da je potrebno zamenjati tudi hidroizolacijo in obe diletaciji, kar prvotno ni bilo mogoče predvideti, so še dodali na rotovžu.

Most bo po prenovi urejen kot podaljšek prenovljenega Glavnega trga, na prenovljeni površini pa bodo imeli pešci in kolesarji prednost pred avtomobili.

M. Ž.