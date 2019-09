Življenje Vilme Bukovec kmalu v knjigi

5.9.2019 | 13:00

Vilma Bukovec (Foto: J. S., arhiv DL)

Ljubljana - Pri založbi Pro-Andy bo kmalu izšla knjiga o eni največjih slovenskih opernih pevk po drugi svetovni vojni Vilmi Bukovec, tudi častni občanki občin Trebnje in Metlika. Napisal jo je Marko Košir, avtor že nekaterih del iz opernega sveta, med njimi monografije o Jakovu Cipciju in Ladku Korošcu. Njeno vsebino je predstavil v ljubljanski operni hiši, v kateri je pevka delovala več desetletij, je poročala STA.

Pri ustvarjanju knjige o Vilmi Bukovec Kambič (1920-2016) je izhajal iz življenjepisa, ki ga je napisala sama in je bil objavljen v reviji Opera, večji del gradiva pa je našel v njeni zapuščini pri pravniku Marku Kambiču. Kot je povedal na predstavitvi, je iz 200 kilogramov gradiva nastala 530 strani obsežna knjiga, ki jo je razdelil v štiri dele.

Po navedbah STA bo v uvodu objavljen rokopis njenega življenjepisa od rojstva v Trebnjem, prek šolanja in študija v Ljubljani, okupacije in odhoda v italijansko taborišče Gonars do sprejema v ljubljansko operno hišo leta 1944. Od tu dalje se je Košir osredotočil na začetek njene pevske kariere do odhoda v pokoj leta 1972, na njene »podvige« na drugih področjih, saj je, kot je povedal, po upokojitvi veliko nastopala na prireditvah in snemala za arhiv RTV Slovenija ter predavala, v zadnjem delu pa je zbral statistiko in koledar dogodkov.

Knjiga bo s priloženo CD ploščo izšla predvidoma v času novembrskega knjižnega sejma.

M. Ž.