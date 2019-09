Pred oltar, k reki in na kozolec

5.9.2019 | 11:45

Ciril Dolinšek je pokazal orodje za pobiranje lesa iz Save. (Foto: M. L.)

Novinarski obisk Šmarčne so zaokrožili z malico pod Dolinškovim kozolcem. (Foto: M. L.)

Vpis v knjigo vtisov (Foto: M. L.)

Šmarčna - Pod Dolinškovim kozolcem na Šmarčni, vasi med Sevnico in Radečami, so se nedavno zbrali novinarji, ki poročajo iz Posavja. Obisk je organiziral Novi klub, organizacija posavskih novinarjev.

Gostitelj Ciril Dolinšek, lastnik Dolinškovega kozolca in ustanovitelj bogate muzejske zbirke kmečkega orodja, gospodinjskih pripomočkov in vrste drugih predmetov na Šmarčni, je v začetku popeljal zbrane v vaško cerkev in predstavil njeno zgodovino.

Ob Savi, ki teče tik mimo Šmarčne, je Dolinšek ponazoril pobiranje lesa iz reke. To opravilo zdaj krajani pokažejo turistom kot zanimivost, včasih pa je bilo pomembno zato, ker so tako dobivali les in tudi premog, ki ju je reka pobrala v zgornjem toku.

Ob koncu so si novinarji ob zanimivi Cirilovi razlagi ogledali omenjeno zbirko, sledila pa je priložnostna malica pod kozolcem, ki so jo pripravile članice aktiva kmečkih žena Šmarčna in ki jo je na mizo postavila članica aktiva Marjana Felicijan.

Katera misel se vam je utrnila ob kozolcu, katera ob novinarjih? Razmišljajmo skupaj, preberite zapis o šmarskem dogodku v današnjem tiskanem Dolenjskem listu.

M. L.

Galerija